"Багаті починають плакати": у Києві викрали дорогий катер (фото)

Мережу здивувала незвичайна крадіжка на Лівобережному масиві
У Дніпровській районі Києва невідомі викрали дорогий катер 2007-го року випуску. Про це розповіла Олена Галушко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Інцидент стався на самопливному Лівобережному масиві.
"Вкрали катер "Отаман" з яхт-клубу "Рів'єра Ріверсайд" на Лівобережці. Довжина - 9,5 м, ширина 3,2 м. Рік випуску 2007, два підвісних мотора Honda-225, 330 кВт", - розповіла вона.
"Раптом хтось побачить на воді або біля берега, прохання повідомити", - додала автор публікації.
Фото: Катер "Отаман" (facebook.com/alena.mafia)
Інцидент прокоментували користувачі мережі:
"Ну не голка ж...як це?".
"Соромлюсь запитати, а за що такі величезні гроші за стоянку тоді беруть?".
"В OLX шукайте".
"Ну і де на ньому будуть кататися? У своєму басейні?".
"Вже катери тирять, морок. Що ж тоді за авто дивуватися".
"Жесть. Потрібно шукати камери, щоб визначитися з напрямком. Прямо з пірсу вкрали?".
"Як можна було сперти з яхт-клубу? За що їм гроші платять?".
"Навіть таке буває?".
"Ви будете сміятися... але цей металобрухт крадуть вже вдруге: спочатку з Фрегата, тепер ось...карму треба чистити".
"На морях швидше за все намалюється...".
"Ну, це абзац, товариші".
"Починається час, коли багаті починають плакати".
Скріншот поста (facebook.com/alena.mafia)
Скріншот коментарів (facebook.com/alena.mafia)
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