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"Багаті починають плакати": у Києві викрали дорогий катер (фото)

STYLERLIFE        04.07.2018 - 15:09
Фото: pixabay.com/addesia
Фото: pixabay.com/addesia

Мережу здивувала незвичайна крадіжка на Лівобережному масиві

У Дніпровській районі Києва невідомі викрали дорогий катер 2007-го року випуску. Про це розповіла Олена Галушко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Інцидент стався на самопливному Лівобережному масиві.

"Вкрали катер "Отаман" з яхт-клубу "Рів'єра Ріверсайд" на Лівобережці. Довжина - 9,5 м, ширина 3,2 м. Рік випуску 2007, два підвісних мотора Honda-225, 330 кВт", - розповіла вона.

"Раптом хтось побачить на воді або біля берега, прохання повідомити", - додала автор публікації.

 

Фото: Катер "Отаман" (facebook.com/alena.mafia)

Інцидент прокоментували користувачі мережі:

"Ну не голка ж...як це?".

"Соромлюсь запитати, а за що такі величезні гроші за стоянку тоді беруть?".

"В OLX шукайте".

"Ну і де на ньому будуть кататися? У своєму басейні?".

"Вже катери тирять, морок. Що ж тоді за авто дивуватися".

"Жесть. Потрібно шукати камери, щоб визначитися з напрямком. Прямо з пірсу вкрали?".

"Як можна було сперти з яхт-клубу? За що їм гроші платять?".

"Навіть таке буває?".

"Ви будете сміятися... але цей металобрухт крадуть вже вдруге: спочатку з Фрегата, тепер ось...карму треба чистити".

"На морях швидше за все намалюється...".

"Ну, це абзац, товариші".

"Починається час, коли багаті починають плакати".

Скріншот поста (facebook.com/alena.mafia)

Скріншот коментарів (facebook.com/alena.mafia)

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Теги: кража, яхты, Левобережная, катер
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