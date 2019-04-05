Чего боятся разные знаки Зодиака: гороскоп страхов

Астрологи составили перечень из четырех знаков Зодиака, которые наиболее подвержены разного рода страхам. Представителей этих знаков часто преследуют разного рода фобии: финансовая нестабильность, одиночество, боязнь не понравится окружающим и другие страхи.

Овен

Представители этого огненного знака всем своим видом пытаются показать силу характера и независимость от чужого мнения. Именно с этим и связана их главная фобия - более всего Овны боятся, что не смогут достичь своей цели. Они поддаются опасению, что все может рухнуть одномоментно. Кроме того, Овны опасаются одиночества и бездействия.

Телец

Страхи Тельцов ростут вместе с ними - чем старше они становятся, тем все большими страхами и комплексами обрастают. Самая главная их фобия - потеря стабильности. Настоящей катастрофой Тельцы считают перспективу остаться в полном одиночестве без средств к существованию. Кроме того, они испытывают страх перед новыми знакомствами. Дело в том, что в глубине души они считают себя недостаточно интересными, чтобы иметь много друзей.

Гороскоп страхов - какие знаки Зодиака подвержены фобиям (фото: pixabay.com)

Близнецы

Астрологи считают, что Близнецы - единственные из всего зодиакального круга, кто лишен каких-либо комплексов. Но при этом страхов у них предостаточно. Они боятся утратить смысл жизни, который заключается в любимом деле и близких людях. Близнецы боятся одиночества, им постоянно необходимо чувствовать себя нужными и полезными.

Рак

Раки - очень закомплексованные личности. Причем их комплексы сменяют друг друга буквально со скоростью света. Сегодня им не нравится внешность, а уже завтра - то, как они ведут себя в обществе. Дело в том, что Раки постоянно боятся упасть в глазах окружающих, они очень бурно реагируют на мнение людей. Кроме того, Раки боятся потерять финансовую стабильность. Они боятся менять что-либо в своей жизни, поскольку с трудом переживают любые перемены.

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