Что будет с УПА и советскими праздниками, если победит Зеленский: мнение историка

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Действительно ли есть риски пересмотра отношения к истории Украины и к патриотизму в случае победы Владимира Зеленского - в комментарии

Критики Владимира Зеленского, который по результатам подсчета 77% голосов на выборах президента Украины лидирует в рейтинге, нередко вспоминают его цитаты о "необязательном" украинском языке и о том, что надо договариваться с Россией по вопросу Донбасса. Западные СМИ выходят с заголовками о том, что “В голосовании за президента Украина смотрит на Восток”. Всегда ли такая критика справедлива? По мнению экспертов, сейчас убедиться на 100% в этом невозможно, и все будет известно только со временем.

В то же время декоммунизация, увековечивание героев УПА, героев Крут и других борцов за независимость Украины - такая политика ведется в Украине на протяжении нескольких последних лет. Действительно ли есть риск "отката" назад государственной политики относительно патриотизма после возможной победы Владимира Зеленского во втором туре? Такой вопрос интересует многих украинцев.

В комментарии для Styler свое мнение об этом высказал Павел Подобед, сотрудник Украинского института национальной памяти.

Могут пересмотреть языковую политику

По мнению историка, сейчас остается достаточно высокий риск реванша пророссийских сил.

"Этот риск остается и, во-вторых, вряд ли Зеленский за короткое время (за полгода между президентскими и парламентскими выборами) достигнет заметных экономических результатов. Почему? Потому что ближайшие полгода парламент все же будет оставаться еще старым. Кабинет Министров также остается. Аналогичная ситуация будет в органах местного самоуправления", - говорит Павел Подобед.

Он считает: если Зеленский все-таки станет президентом, то может прибегнуть к показательным популистским шагам, которые, по его мнению, дадут возможность по крайней мере сохранить рейтинг.

"К таким вещам могут принадлежать вопрос пересмотра языковой политики, вопрос пересмотра декоммунизации, вопрос возврата советских праздников. Возможно, будут и более широкие шаги. Например, военные и армия могут остаться без внимания, им могут уменьшить финансирование. Впрочем, это может касаться не только финансирования, а прежде всего риторики, ведь за полгода до парламентских выборов вряд ли будет возможность провести какие-то серьезные изменения на практике", - говорит историк.

Фото: Вряд ли в ближайшее время будет пересмотр исторических дат. По крайней мере до парламентских выборов, говорит Павел Подобед (РБК-Украина)

В то же время пророссийским Зеленского пытаются показать оппоненты, говорят в штабе кандидата.

Сам Зеленский наоборот декларирует развитие украинской армии. Это он ставит отдельным пунктом своей предвыборной программы, где обещают зарплату военнослужащих “на уровне стандартов НАТО”.

"Просмотреть законы так быстро не удастся"

Вслучае победы Владимира Зеленского глобальных изменений в политике в ближайшие полгода вряд ли стоит ожидать, считает сотрудник Украинского института национальной памяти.

"То, что касается памяти и увековечения героев УПА и исторической политики в целом, то здесь вряд ли Зеленский что-то изменит в ближайшее время. Это все-таки задача Верховной Рады и это касается принятия законов. Пересмотреть законы так быстро не удастся. Однако если он станет президентом, то возможны определенные популистские заявления, какие-то указы президента на этот счет", - говорит он.

Например, Зеленский может сказать, что в отношении истории были перегибы, что нельзя отмечать одни праздники, запрещая другие, нельзя заставлять людей говорить на украинском.

"Также он может сказать, что нам не нужны квоты, не нужна идеология в армии. Это пока только догадки, но вероятность таких шагов сохраняется. Однако большего, чем заявления, он пока воплотить не сможет. Поскольку, как я уже говорил, парламент и Кабинет Министров будет оставаться старым еще полгода", - считает историк.

По его словам, люди, от которых будут зависеть решения по таким вопросам, скорее всего их будут саботировать или как минимум выражать свое несогласие.

Напомним, ранее Павел Подобед рассказал о главных уроках боя под Крутами, о которых должны помнить все украинцы.

Кроме того, Святослав Вакарчук резко отреагировал на лидерство Зеленского в первом туре выборов президента Украины.