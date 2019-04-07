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Будьте бдительны: украинцам рассказали, как определить испорченный сыр

STYLERЖизнь    07.04.2019 - 14:48
Будьте бдительны: украинцам рассказали, как определить испорченный сыр
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Качественный продукт можно выбрать по внешнему виду

Украинцам рассказали, что продают под видом качественного сыра и как разобраться, какой продукт лучше не покупать. Об этом сообщили эксперты, передает Сегодня.

Главным критерием при выборе сыра должна быть цена, уверяет фромажье, собственница сети сырных магазинов Ольга Терницкая. Впрочем, о внешнем виде продукта тоже не следует забывать.

Отмечается, что продавцы часто пытаются "реанимировать" испорченный сыр, срезая края, на которых была плесень. Поэтому, помимо срока реализации продукта, важно обратить внимание и на этот фактор.

Будьте бдительны: украинцам рассказали, как определить испорченный сырФото: (pixabay.com)

"Сыр никогда не может стоить меньше, чем 300-400 гривен за килограмм. Потому что вы видите, сколько сейчас стоит молоко. Молодые сыры - это сыры без оболочки. Они должны быть достаточно мягкими и не иметь никакого постороннего аромата. Если говорить о полутвердых сырах, на них не долго быть плесени, трещин, сухих обветренных сторон", - делится эксперт.

К слову, при выборе продукта важно помнить, что молодые сыры хранятся не больше недели, а полутвердые и твердые - 90-120 суток в зависимости от температурного режима.

Мы писали, как подорожают продукты и товары после выборов. Эксперт заявил, что тенденции прошлого года, как и начала 2019-го, касающиеся постепенного роста цен на продукты, составляющие основу потребительской корзины, продолжатся также и в апреле.

А также сообщали, как и когда правильно пить кофе. Эксперты утверждают, что при неправильном употреблении бодрящий напиток может серьезно навредить организму.

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