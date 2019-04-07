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Будьте пильні: українцям розповіли, як визначити зіпсований сир

STYLERЖиття    07.04.2019 - 14:48
Будьте пильні: українцям розповіли, як визначити зіпсований сир
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Якісний продукт можна обрати за зовнішнім виглядом

Українцям розповіли, що продають під виглядом якісного сиру і як розібратися, який продукт краще не купувати. Про це повідомили експерти, передає Сьогодні.

Головним критерієм при виборі сиру повинна бути ціна, запевняє власниця мережі сирних магазинів Ольга Терницька. Втім, про зовнішній вигляд продукту теж не слід забувати.

Наголошується, що продавці часто намагаються "реанімувати" зіпсований сир, зрізаючи краї, на яких була цвіль. Тому, крім терміну реалізації продукту, важливо звернути увагу і на цей фактор.

Будьте пильні: українцям розповіли, як визначити зіпсований сирФото: (pixabay.com)

"Сир ніколи не може коштувати менше, ніж 300-400 гривень за кілограм. Тому що ви бачите, скільки зараз коштує молоко. Молоді сири - це сири без оболонки. Вони повинні бути досить м'якими і не мати ніякого стороннього аромату. Якщо говорити про напівтверді сири, на них не повинно бути цвілі, тріщин, сухих потрісканих сторін", - ділиться експерт.

До речі, при виборі продукту важливо пам'ятати, що молоді сири зберігаються не більше тижня, а напівтверді і тверді - 90-120 діб в залежності від температурного режиму.

Ми писали, як подорожчають продукти і товари після виборів. Експерт заявив, що тенденції минулого року, як і початку 2019-го, що стосуються поступового зростання цін на продукти, що становлять основу споживчого кошика, продовжаться і в квітні.

А також повідомляли, як і коли правильно пити каву. Експерти стверджують, що при неправильному вживанні підбадьорливий напій може серйозно нашкодити організму.

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