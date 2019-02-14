Бум авиаперелетов в Европу: украинцы бьют все рекорды

Фото: Авиабилеты из Украины (коллаж РБК-Украина)

Авиаперелеты детали становятся популярнее среди украинцев, говорит эксперт

На данный момент Украина демонстрирует одно из крупнейших возрастаний рынка авиаперевозок на просторах Европы. Такое мнение в комментарии для Styler высказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

"У нас рост каждый год составляет около 20%, и такая тенденция продолжается уже третий год подряд. Если посмотреть на средние показатели ЕС, то там рост демонстрируется на уровне от 3 до 5%, и на этом фоне можно считать, что в Украине действительно происходит "бум" авиаперевозок", - говорит он.

По его словам, у нас было значительное падение авиаперевозок в 2014-2015 годах. Но на сегодняшний день, с одной стороны, идет восстановление утраченной доли рынка. С другой – есть тенденция не только восстановления, но и роста, который значительно превышает стандартную скорость прироста рынка.

"Если говорить о приходе лоукостов, то здесь есть несколько составляющих. Во-первых, вопрос спроса населения и визовая либерализация позволили создать и оживить возможность работы лоукост-перевозчиков на нашем рынке", - добавляет эксперт.

Фото: Авиаперелеты становятся все более популярными у украинцев (iev.aero)

"Еще большее развитие лоукост-перевозок можно будет наблюдать после подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве, что значительно упростит работу авиаперевозчикам и увеличит присутствие на украинском рынке иностранных лоукост-перевозчиков, - объясняет Богдан Долинце.

Также, по его мнению, сыграли роль и рост доходов украинцев.

"Конечно, орост не такой существенный, но является важным. Есть прямая корреляция между ВВП страны и количеством граждан, которые могут себе позволить покупать билеты на авиаперелеты. Вместе с тем, сыграла роль визовая либерализация, ведь сейчас не нужно ожидать месяц, проходя все процедуры получения визы, что раньше служило сдерживающим фактором. Теперь решение о перелет можно принимать фактически за неделю. Тем более, что часто лоукост-перевозчики предлагают разнообразные акции и распродажи билетов, которые можно купить по достаточно низкой цене накануне вылета или в предпраздничные дни", - констатирует он.

Напомним, ранее эксперт объяснил, как улучшить качество перевозок пассажиров "Укрзализныци".

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