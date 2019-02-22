Ганьба! Под Киевом чиновника закидали яйцами (видео)

Коллаж РБК-Украина

Активисты рассказали, в чем обвиняют председателя

В Киевской области активисты во время внеочередной сессии районного совета забросали яйцами председателя Сергея Гришко. Видео инцидента было опубликовано странице "Стоп-коррупция" в социальной сети Facebook.

Активисты общественной организации "Традиция и порядок", которые обвиняют председателя Броварского районного совета Сергея Гришко в многомиллионных откатах, посетили внеочередную сессию и высказали свою протест чиновнику.

Как они сообщили, Сергей Гришко – бывший член "Партии Регионов". За время своего нахождения на посту председателя, он, пользуясь служебным положением, реализует средства через подконтрольные структуры и расхищает бюджет всего района. У семьи председателя есть асфальтные и бетонные заводы и в течении многих лет бюджетные средства направляются на эти предприятия, где качество бетона и асфальта не соответствуют нормам ДБН. По данному факту даже открыто несколько уголовных дел.

Кроме того, по словам активистов, Сергей Гришко был причастен к лоббированию интересов "Песчаной мафии" и организации сети подкупа голосов.

Во время заседания районного совета активисты требовали остановить "дерибан" денежных средств, а потом закидали Гришко яйцами с криками "Ганьба!" После этого в зале произошла потасовка и драка. В ситуацию вынуждены были вмешаться сотрудники правоохранительных органов.

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