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Интервью

"Далее будет самосуд": юрист рассказала, почему власти покрывают школьника-"нелюдя"

STYLERLIFE        25.03.2018 - 14:22
Фото: скриншот ТСН
Фото: скриншот ТСН

Перед трагедией школьник на своей странице в соцсети оставил надпись: "Пусть простит меня тьма"

В Павлограде Днепропетровской области на протяжении многих лет местные власти и полиция покрывали действия 11-класника Валентина Земцова, обвиняемого в убийстве семьи своих соседей.

По данным юриста Анны Маляр, вот уже 10 лет жители Павлограда, не могут привлечь к ответственности подростка, потому что его мать — глава суда, а отец — предприниматель.

Как утверждают местные жители, недавнее убийство мужчины, четырехлетнего ребенка и покушение на беременную женщину — не первый случай агрессии 11-классника, однако до этого его удавалось покрывать. Говорится об изнасилованиях детей и телесных повреждениях.

Есть подозрения в том, что подростка пытаются прикрыть и в этот раз. В этом подозревают местную власть, полицию и директора школы, в которой учился Земцов, написала Маляр в Facebook.

"Местная полиция ведет себя странно. Там есть часть настоящих полицейских, которые на первом этапе сделали важную работу и собрали доказательства, но дальше дело тормозят", - написала Маляр.

"Чтобы вы понимали, люди говорят, что телевидение — это их последняя надежда. Далее будет самосуд — они так и предупреждают местные власти. У местных жителей есть опасения, что даже после такого ужасного убийства этого парня не дадут наказать и он даже сейчас не в СИЗО, а в больнице, потому что, видите ли, поранился, когда людей резал", — добавила она.

Скриншот  страницы facebook.com/Anna Maliar

Отметим, что после протестов местных жителей Земцова таки перевели из больницы в СИЗО.

Жители Павлограда боятся 11-классника (видео: youtube.com/ТСН)

Школьник отказывается сообщать, что побудило его совершить жестокое убийство, но перед трагедией он на своей странице в соцсети оставил надпись: "Пусть простит меня тьма".

Напомним, в городе Павлоград Днепропетровской области 11-классник нанес многочисленные ножевые ранения 30-летнему мужчине, 35-летней беременной женщине и их четырехлетнему ребенку. В результате происшествия мужчина и его сын погибли. 
 

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Теги: Павлоград
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