"Далі буде самосуд": юрист розповіла, чому влада покриває школяра- "нелюда"

Перед трагедією школяр на своїй сторінці в соцмережі залишив напис: "Нехай пробачить мене тьма"

У Павлограді Дніпропетровської області протягом багатьох років місцева влада і поліція покривали дії 11-класника Валентина Земцова, якого звинувачують у вбивстві сім'ї своїх сусідів.

За даними юриста Анни Маляр, ось уже 10 років жителі Павлограда, не можуть притягнути до відповідальності підлітка, тому що його мати - глава суду, а батько - підприємець.

Як стверджують місцеві жителі, недавнє вбивство чоловіка, чотирирічної дитини і замах на вагітну жінку - не перший випадок агресії 11-класника, проте до цього його вдавалося покривати. Говориться про згвалтування дітей і тілесні ушкодження.

Є підозри в тому, що підлітка намагаються прикрити і в цей раз. У цьому підозрюють місцеву владу, поліцію і директора школи, в якій навчався Земцов, написала Маляр в Facebook.

"Місцева поліція поводиться дивно. Там є частина справжніх поліцейських, які на першому етапі зробили важливу роботу і зібрали докази, але далі справу гальмують", - написала Маляр.

"Щоб ви розуміли, люди кажуть, що телебачення - це їх остання надія. Далі буде самосуд - вони так і попереджають місцева влада. У місцевих жителів є побоювання, що навіть після такого жахливого вбивства цього хлопця не дадуть покарати і він навіть зараз не в СІЗО, а в лікарні, тому що, бачте, поранився, коли людей різав", - додала вона.

Скріншот сторінки facebook.com/Anna Maliar

Відзначимо, що після протестів місцевих жителів Земцова таки перевели з лікарні в СІЗО.

Жителі Павлограда бояться 11-класника (відео: youtube.com/ТСН)

Школяр відмовляється повідомляти, що спонукало його зробити жорстоке вбивство, але перед трагедією він на своїй сторінці в соцмережі залишив напис: "Нехай пробачить мене тьма".

Нагадаємо, в місті Павлоград Дніпропетровської області 11-класник завдав численних ножових поранень 30-річному чоловікові, 35-річної вагітної жінки і їх чотирирічній дитині. В результаті події чоловік і його син загинули.