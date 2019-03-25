День Феофана: что категорически нельзя делать 25 марта

День Феофана 25 марта считается светлым и весенним праздником, когда можно по особым приметам предсказать, что сулит год. Кроме того, наши предки в этот день (12 марта по старому стилю) излечивали болезни и заговором отводили беду и хворь.

Православные молились Феофану о здоровье и попросили у святого преподобного заступничества и удачи.

Византийский монах, летописец и богослов Феофан Сигрианский Исповедник в народе также известен как "Феофан – проломи наст". Он очень почитается православной церковью. Будущий святой родился около 760 года в Константинополе. Его отец Исаак был в родстве с византийским императором Львом III Исавром. Феофан стал стратором в довольно молодом возрасте, затем ему жаловали титул спафария. После того, как он женился на дочери византийского патриция Льва Мегало, Феофан сохранил целомудрие и решил принять монашество.

Феофан был послушником обители святого Саввы. На его лице по приказу палестинского царя и гонителя христиан Феодора были начертаны раскаленным железом стихи о буйстве, поэтому Феофана Исповедника еще называют начертаным. Преподобному приписывают дар чудотворения и способность изгонять бесов.

Святой Феофан Исповедник

Католики же 25 марта день чтут память папы римского Григория Двоеслова.

День Феофана также в народе называют "Григорий".

В этот день категорически нельзя ругаться и злиться, иначе весь год сулит несчастье.

Считалось, что в этот день приходит настоящая весна.

Согласно народным приметам, если на Феофана утром будет туман, то хорошо уродятся лен и конопля. Женщины для этого трижды объезжали верхом на кочерге конопляное поле.

Считается, что если в этот день покормить птиц льняным семенем, то и урожай льна будет богатым.

В случае, если 25 марта заболела лошадь, то долго она уже не поправится. Еще одна примета, связанная с конями - если они громко фыркают, то это к сильному дождю, а если это произошло в дороге, то ждите неприятную встречу. В то же время, если конь в хлеву громко заржал - то это сулит удачу. Женщинам в этот день не желательно перешагивать через лошадиную упряжь.

На Феофана люди внимательно приглядывались к природе. Так, если в этот день лед тонет, а не тает, то год будет голодный и тяжелый. Если деревья покроет иней, то июнь будет дождливый. Если погода будет теплой 25 марта, то жди ненастное лето.

Тем, кто найдет в этот день в ласточкином гнезде мелкий камешек, можно взять его как оберег от любого зла. Но нужно быть крайне осторожным и не повредить само гнездо, что считается большим грехом.

Вообще отметим, что лошадь на Феофана считалась основным символом, и в этот день люди должны особо заботливо относиться к этим животным. Коней использовали в обрядах, чтобы уберечь от сглаза и всяких болезней. Для этого лошадь поили водой, в которой лежало кольцо или серебряная либо золотая монета.

25 марта чтут память святого Феофана

Считается, что сны, приснившиеся 25 марта, несут в себе скрытый смысл и являются вещими.

Если во сне вы видели больницу, то это к крепкому здоровью. Если нищего попрошайку, то это сулит бессонницу. Если вам снились иконы, то это к тоске. Если вам приснился гусь - то это приведет к скорой полноте. Если приснилась больница, то здоровье будет крепким. Если во сне ребенка подбрасывают, то он скоро заболеет. Если кто-то щипается, что столкнетесь с судом. Если во сне вы ныряете в воду, то будут заботы. Если вам приснилось, что красят яйца - ждите добрых вестей и большой радости. Если вам приснился чей-то живот, то ждите поражение в драке. Если во сне чинят табурет, то закончатся деньги. Если вы прицеливаетесь, то ждите амурных приключений. На ночь лучше не заводить будильник, иначе жизнь будет короткая.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Как сообщалось ранее, недавно в ПЦУ рассказали про исключения на время великого поста 2019 после Масленичной недели - с 11 марта по 27 апреля - который завершится праздником Пасхи. Помощник митрополита Епифания священник Иван Сидор рассказал, в каких случаях православные могут есть мясо.

Так, множество верующих строго соблюдают все правила Великого поста. Но стоит помнить, что такие ограничения могут серьезно навредить некоторым людям. Даже церковь разрешает не поститься многим верующим и не против исключений из правил для ряда людей.

Напомним также, что недавно глава ПЦУ митрополит Епифаний обещал, что женщинам в храмах единой поместной украинской православной церкви не обязательно будет одевать платок.