Деякі українці можуть безплатно навчатись IT-спеціальностям: як це зробити

Волонтери є найбільш соціально-активною частиною населення, саме вони - основа майбутнього нашої держави. Але через війну та постійну задіяність у допомозі армії та країні життя більшості з них повністю змінилось, велика кількість волонтерів втратила роботу або власний бізнес, професії декого з них сьогодні незатребувані...

Тому в волонтерській спільноті гостро постала проблема пошуку та вибору нової професії для самореалізації в майбутньому мирному житті. А отримання гідної роботи або відкриття власного бізнесу потребує нових знань в перспективних галузях, однією з таких є безумовно ринок IT.

Саме для волонтерів, які через російське вторгнення втратили роботу, освітній центр DAN. IT Education, що є учасником проєкту IT Generation Міністерства цифрової трансформації, надає змогу здобути затребувані в Україні й світі IT-спеціальності з програмування, вебдизайну, дата аналітики, маркетингу, тестування та ІТ-рекрутменту.

Навчання буде проходити за 6 напрямками терміном від 3 до 8 місяців. Студентами можуть стати волонтери від 18 років.

Подати заявку на безплатне навчання можна на сайті освітнього центру.

Серед претендентів буде проведений конкурс, за результатами якого буде відібрано 100 студентів.

За умовами грантової програми кандидат повинен направити мотиваційний лист на тему "Чому саме я повинен отримати грант".

На другому етапі проводитиметься тестування здібностей, а на третьому - персональне інтерв'ю.

За результатами кожного етапу відберуть найкращих, а серед фіналістів будуть обрані переможці.

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Збір анкет пройде до 30 листопада включно, а початок курсів запланований на грудень 2022-січень 2023 року.