В Днепре выпала из окна женщина (фото)

От полученных травм женщина погибла

В Днепре из окна седьмого этажа жилого дома выпала 38-летняя женщина. Об этом сообщает dnepr24.com.ua.

Трагедия произошла на улице Данила Галицкого, 8.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и судмедэксперты. По данным издания, в результате полученных травм женщина скончалась на месте.

Отмечается, что прохожий, который стал невольным свидетелем трагедии, попытался спасти горожанку, сделав ей искусственное дыхание. Однако прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть в результате полученных травм.

Фото: dnepr24.com.ua/Евгений Ошарин

По словам сожителя погибшей, накануне они распивали алкоголь, после чего мужчина ушел на работу, а когда вернулся домой, соседи сообщили ему о трагедии.

Ранее сообщалось, что в Словакии погибла студентка из Украины. Девушка выпала с балкона восьмого этажа студенческого общежития.

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