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У Дніпрі випала з вікна жінка (фото)

STYLERLIFE        01.06.2018 - 20:41
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Від отриманих травм жінка загинула

У Дніпрі з вікна сьомого поверху житлового будинку випала 38-річна жінка. Про це повідомляє dnepr24.com.ua.

Трагедія сталася на вулиці Данила Галицького, 8.

На місце події прибули співробітники правоохоронних органів і судмедексперти. За даними видання, в результаті отриманих травм жінка померла на місці.

Відзначається, що перехожий, який став мимовільним свідком трагедії, спробував врятувати жінку, зробивши їй штучне дихання. Проте прибулі на місце події медики констатували смерть в результаті отриманих травм.

 

Фото: dnepr24.com.ua/Евгений Ошарін

За словами співмешканця загиблої, напередодні вони розпивали алкоголь, після чого чоловік пішов на роботу, а коли повернувся додому, сусіди повідомили йому про трагедію.

Раніше повідомлялося, що в Словаччині загинула студентка з України. Дівчина випала з балкона восьмого поверху студентського гуртожитку.

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Теги: полиция, происшествие, Днепр
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