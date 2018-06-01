У Дніпрі випала з вікна жінка (фото)

Від отриманих травм жінка загинула
У Дніпрі з вікна сьомого поверху житлового будинку випала 38-річна жінка. Про це повідомляє dnepr24.com.ua.
Трагедія сталася на вулиці Данила Галицького, 8.
На місце події прибули співробітники правоохоронних органів і судмедексперти. За даними видання, в результаті отриманих травм жінка померла на місці.
Відзначається, що перехожий, який став мимовільним свідком трагедії, спробував врятувати жінку, зробивши їй штучне дихання. Проте прибулі на місце події медики констатували смерть в результаті отриманих травм.
Фото: dnepr24.com.ua/Евгений Ошарін
За словами співмешканця загиблої, напередодні вони розпивали алкоголь, після чого чоловік пішов на роботу, а коли повернувся додому, сусіди повідомили йому про трагедію.
Раніше повідомлялося, що в Словаччині загинула студентка з України. Дівчина випала з балкона восьмого поверху студентського гуртожитку.
Олег Сенцов. Один в полі воїн (відео: РБК-Україна)