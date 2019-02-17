Доброта спасет мир: поступок кондуктора маршрутки в Киеве растрогал сеть

В сети неравнодушного кондуктора назвали лучшим в мире

В маршрутке №51 в Киеве кондуктор и водитель помогли инвалиду на коляске, чем умилили весь автобус и социальные сети. Как рассказывают очевидцы, на остановке "Вересневая" стоял инвалид (без ноги) в коляске. По приезду маршрутного автобуса персонал рейса и один из пассажиров вышли из транспортного средства и помогли погрузить коляску в автобус. Они выбрали лучшее место для инвалида с супругой и очень добродетельно относились к паре в течение всего пути. Об этом рассказывается в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Обычно мы публикуем здесь происшествия, а сегодня публикуем благодарность кондуктору и водителю автобусного маршрута №51. На остановке "Вересневая" стоял инвалид (без ноги) в коляске и его жена. Водитель, увидев это, осторожно припарковал автобус строго по средней двери к человеку. Кондуктор вышел, помог (вместе со мной) завести инвалида, погрузил коляску и выбрал лучшее место для мужчины и его жены. Все это было максимально доброжелательно и вежливо. Поинтересовался, где человек выходит, и пошел проинформировать водителя", - рассказывает очевидец.

В маршрутке Киева помогли инвалиду (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пассажир также добавил, что был умилен этим зрелищем.

"У меня душа развернулась от этого зрелища. Пока у нас есть такие люди - ми живы!" – подытожил очевидец.

Поступок кондуктора растрогал сеть (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Читатели сообщества также не остались равнодушными к этой истории.

"От таких постов хочется быть лучше и добрее. Спасибо!)", "Больше бы таких постов. А то добро не замечено, а что-то плохое всегда первое публикуют", "Это самый классный кондуктор в мире))", "Молодец. Таких людей народ должен знать!)))", "Доброта спасет мир", - пишут в сети.

Некоторые отметили, что давно ездят с этим кондуктором и рассказали о нем несколько интересных фактов. К примеру, этот кондуктор любит читать стихи пассажирам, очень позитивный человек, который всегда поможет как маме с ребенком, так и инвалиду.

"Да, этот кондуктор креативщик по жизни, бывает еще и стихи на ходу сочиняет", "Знаем такого кондуктора! Отличный и веселый! И стихи, и компостер у него зачетный))", "Это случайно не тот кондуктор, который стихи читает пассажирам?))", "Я ехал с девушкой, и он один раз к нам подошел, а потом второй раз и читал)))) а потом мы вместе с ним смеялись))) очень позитивный человек !!!! После такого хочется в автобусах ездить)))) понимаю, что не все такие талантливые, но хотя бы чувство юмора надо иметь", "О, знаю этого кондуктора и его фирменный клевер-компостер. Дядька просто супер. Раньше на 118 маршруте работал", "Знаю, спасибо ему огромное, много раз помогал заносить и выносить коляску с маленьким ребенком, работал на 118 автобусе", - рассказали в сети.

Напомним, что воины на передовой чувственно обратились к любимым.

Следует напомнить, что ранее маршрутчик на коленях извинялся перед матерью погибшего бойца.