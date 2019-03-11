Штормовое предупреждение: каким областям не повезет

Погода в Украине 11 марта принесет дожди и штормовой ветер (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине сегодня обещает быть пасмурной, мокрой и с сильным ветром

Погода в Украине в понедельник, 11 марта, будет дождливой почти по всей территории страны, кроме южных областей и Крыма, передает Укргидрометцентр.

По всей Украине будет ветрено - от 7 до 12 метров в секунду, с порывами 15-20 м/с, а в Карпатах и на Прикарпатье ожидаются сильные штормовые порывы от 29 до 34 метров в секунду. Ветер будет дуть юго-западный с переходом в северо-западный.

Хотя дожди и не будут сильными, по крайней мере, ливня не будет, однако, в Карпатах ожидаются дожди с мокрым снегом.

Погода в Украине 11 марта принесет дожди и штормовой ветер (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Температура днем на Западе будет колебаться в пределах от +6 до +10 градусов, на Ровенщине будет прохладнее - от +5 до +7 выше нуля.

На севере днем будет от +7 до +9 тепла.

В восточных областях температура днем будет колебаться на отметке +10... +13 градусов.

В Центре Украины днем будет от +9 до +11 градусов. Теплее будет в Кропивницкой (+11... +13 градусов) и в Днепропетровской областях (+12... +14 выше нуля).

На юге будет от +14 до +17 градусов, без осадков, из-за облаков будет выглядывать солнышко.

В Киеве сегодня будет от +7 до +9 тепла, небольшой дождь, ветер 7-12 метров за секунду.

Погода в Украине 11 марта принесет дожди и штормовой ветер (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, недавно синоптики дали украинцам неутешительный прогноз погоды на неделю.

Ранее мы сообщали, что стал известен прогноз погоды на март.

Также мы сообщали, что синоптики рассказали, сколько продлятся морозы.