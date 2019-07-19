ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Епифаний вручил Ляшко Благословенную грамоту (фото)

STYLERЖизнь    19.07.2019 - 11:42
Епифаний вручил Ляшко Благословенную грамоту (фото)
Олег Ляшко и предстоятель ПЦУ Епифаний (фото: facebook.com/Andriy.Lozovyi)

Олег Ляшко поддержал ПЦУ и митрополита Епифания

Глава Православной церкви Украины Епифаний наградил лидера Радикальной партии Олега Ляшко Благословенной грамотой с крестом. Об этом на своей Facebook-странице написал народный депутат Андрей Лозовой, разместив фотографии с награждения.

"После службы в Берестечку на Казацких могилах первый предстоятель Украинской Церкви Митрополит Епифаний наградил нашего проводника Олега Ляшко Благословенной грамотой с крестом. Аксиос!" – написал Лозовой.

Нардеп также добавил, что Ляшко трудом на благо ПЦУ, борьбой за ее становления, четкой и жесткой позицией на ее защиту заслужил эту награду. И призвал действовать на поддержку Церкви всех украинцев.

 

Олег Ляшко и предстоятель ПЦУ Епифаний (фото: facebook.com/Andriy.Lozovyi)

Напомним, что Олег Ляшко и предстоятель ПЦУ Епифаний приняли участие в мероприятиях по случаю 368-й годовщины Берестецкой битвы. Политик с собратьями посетил молебен в селе Пляшева на Ровенщине и вместе с митрополитом Епифанием помолился за павших во всех войнах.

Признался, что для него эти места особые, потому что его предки из рода Ляшків-Тарнавских принимали участие в этой битве в составе Варвинской сотни Прилуцкого полка.

"Каждый год со своей командой мы приезжаем на эту землю, политую кровью украинцев, которая учит нас одному – надо защищать свою страну, как казаки в болоте под Берестечком стояли до последнего. В этой битве наше войско предал крымский хан так же, как Европа на прошлой неделе вернула Россию в ПАСЕ. Это должно стать для нас доказательством одного – украинцы должны надеяться только на свои силы, на свою армию, на свою экономику. И никто вместо нас не защитит страну, не вернет мир и наши территории", - подчеркнул Ляшко, чем вызвал шквал аплодисментов людей, присутствующих на мероприятии.

Стоит отметить, что Олег Ляшко активно защищает право украинцев на единую Православную Украинскую Церковь.

Олег Ляшко выступил на защиту ПЦУ

Ляшко предлагает отправлять судей на две недели в тюрьму Ляшко: Зеленский сознательно вводит народ в заблуждение
Новости Украины Олег Ляшко
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь