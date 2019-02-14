Это официально: европейцы "переименовали" Киев

Киев переименовали (фото: РБК-Украина)

Теперь название украинской столицы будет написано правильно

Киев "переименовали" в двух европейских столицах. Теперь в аэропортах Таллина, Эстония, и Будапешта, Венгрия названия рейсов, которые прибывают и покидают страну, будут написаны в английской транскрипции - Kyiv, а не Kiev, как было принято ранее. Об этом сообщила украинский посол в Венгрии Любовь Непоп на своей Facebook-странице.

Так, на сайте аэропорта Будапешта, рейсы из аэропорта "Киев" и "Борисполь" указаны, как Kyiv IEV и Kyiv KBP соответственно.

Киев переименовали (скриншот: bud.hu)

К слову, авиационный эксперт Богдан Долинце в комментарии для Styler назвал украинские аэропорты, которые больше всего нуждаются в реконструкции.

Недавно мы писали о том, что МАУ попала в очередной скандал. Пассажирка пожаловалась, что ее обслужили "по-гестаповски".

Также мы сообщали, что должностных лиц МАУ подозревают в хищении средств аэропорта "Борисполь".