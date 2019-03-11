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Священник-брат Героя Небесной сотни восхитил украинцев (фото)

STYLERЖизнь    11.03.2019 - 14:35
Священник-брат Героя Небесной сотни восхитил украинцев (фото)
Переход в ПЦУ на Волыни - брат Героя Небесной Сотни провел первую литургию (коллаж РБК-Украина)

Официальный переход в ПЦУ приход села Клепачев осуществил одним из первых

В воскресенье, 10 марта, состоялась первая литургия в Свято-Ильинском храме ПЦУ села Клепачев Киверцовского района Волынской области. Настоятелем храма назначили Романа Мойсея - брата Героя Небесной Сотни Василия Мойсея. Об этом сообщил Тарас Высоцкий в Facebook.

В сообщении говорится, что община села одна из первых на Волыни, которая полностью прошла процедуру изменения подчиненности в соответствии с Законом Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

К слову, накануне бывший настоятель отец Владимир на убедительные и законные требования представителей общественности и правоохранителей отказался передать ключи от храма и сейфа.

"В Прощеное воскресенье просили друг у друга прощения, молились за мир в Украине", - говорится в сообщении.

Пользователи сети в восторге от подобной новости. "Это победа", - написал один из них в комментарии.

 

Переход в ПЦУ на Волыни - брат Героя Небесной Сотни провел первую литургию (фото: facebook.com/taras.vysotskiy)

Напомним, Василий Мойсей, погиб 20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства от пули снайпера. Его похоронили 23 февраля 2014 года в Луцке. Участие в панихиде приняли более 20 тысяч человек. Василия похоронили под возгласы "Слава!" и выстрелы пушки. Ему был 21 год.

На своей странице в социальной сети, незадолго до смерти, он написал: "Лучше умереть волком, чем жить псом".

Ранее мы сообщали, что в ПЦУ дали неожиданный ответ о том, можно ли есть мясо во время поста.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области прихожане бывшей УПЦ МП подбросили гроб во двор активистов, которые инициировали переход местного храма в Православную церковь Украины.

 

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