Этот простой трюк поможет избавиться от головокружения за несколько секунд

Чувствуете головокружение, когда встаете? Вам повезло, потому что исследователи наконец нашли простой прием, который может бороться с проблемой дезориентации в пространстве.

Когда вы переходите от лежания или сидения к стоянию, кровь временно скапливается в ваших ногах. Реакция крови на смену положения тела замедлена, и организму приходится много работать, чтобы вернуть кровь к сердцу.

Он выдавливает кровь из крупных вен в ногах и на мгновение увеличивает кровяное давление и частоту сердечных сокращений. В результате вы можете почувствовать головокружение в течение нескольких минут.

И хотя это состояние часто считают несерьезным, исследования связывают его с повышенным риском таких проблем, как болезни сердца и деменция. Врачи склонны диагностировать ортостатическую гипотензию, если артериальное давление падает более чем на 20 мм рт.ст. в систолическом и на 10 мм рт.ст. в диастолическом в течение трех минут после вставания.

Справиться с головокружением буквально за несколько секунд помогут следующие приемы:

Исследователи обнаружили, что активизация мышц нижней части тела снижает вероятность неприятных симптомов при вставании, что доказано анализом различных показателей крови и сердца. В исследовании принимали участие молодые женщины, которые страдали от сильного головокружения и потери сознания при попытке встать.

Один из методов заключался в скрещивании ног в положении сидя с последующим активным напряжением мышц бедра и ягодиц сразу после стояния.

Другой - неоднократно поднимать колени, чтобы ступни оторвались от пола, прежде чем встать.

Этот прием поможет избавиться от головокружения при попытке встать (фото: freepik.com)

Исследователи считают, что они нашли "бесплатный" и "простой" инструмент для снижения вероятности головокружения при вставании, который можно использовать в любом месте и в любое время. По словам экспертов, результаты, опубликованные в журнале Heart Rhythm, теперь необходимо проверить на мужчинах и пожилых людях.