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Этот простой трюк поможет избавиться от головокружения за несколько секунд

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Четверг 10 февраля 2022 12:44
Этот простой трюк поможет избавиться от головокружения за несколько секунд Фото: Как избавиться от головокружения (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Чувствуете головокружение, когда встаете? Вам повезло, потому что исследователи наконец нашли простой прием, который может бороться с проблемой дезориентации в пространстве.

Типичной причиной головокружения является внезапное падение артериального давления, называемое ортостатической или постуральной гипотензией, передает The Sun.

Когда вы переходите от лежания или сидения к стоянию, кровь временно скапливается в ваших ногах. Реакция крови на смену положения тела замедлена, и организму приходится много работать, чтобы вернуть кровь к сердцу.

Он выдавливает кровь из крупных вен в ногах и на мгновение увеличивает кровяное давление и частоту сердечных сокращений. В результате вы можете почувствовать головокружение в течение нескольких минут.

И хотя это состояние часто считают несерьезным, исследования связывают его с повышенным риском таких проблем, как болезни сердца и деменция. Врачи склонны диагностировать ортостатическую гипотензию, если артериальное давление падает более чем на 20 мм рт.ст. в систолическом и на 10 мм рт.ст. в диастолическом в течение трех минут после вставания.

Справиться с головокружением буквально за несколько секунд помогут следующие приемы:

Исследователи обнаружили, что активизация мышц нижней части тела снижает вероятность неприятных симптомов при вставании, что доказано анализом различных показателей крови и сердца. В исследовании принимали участие молодые женщины, которые страдали от сильного головокружения и потери сознания при попытке встать.

  • Один из методов заключался в скрещивании ног в положении сидя с последующим активным напряжением мышц бедра и ягодиц сразу после стояния.
  • Другой - неоднократно поднимать колени, чтобы ступни оторвались от пола, прежде чем встать.

Этот простой трюк поможет избавиться от головокружения за несколько секунд

Этот прием поможет избавиться от головокружения при попытке встать (фото: freepik.com)

Исследователи считают, что они нашли "бесплатный" и "простой" инструмент для снижения вероятности головокружения при вставании, который можно использовать в любом месте и в любое время. По словам экспертов, результаты, опубликованные в журнале Heart Rhythm, теперь необходимо проверить на мужчинах и пожилых людях.

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