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Цей простий трюк допоможе позбутися від запаморочення за кілька секунд

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Четвер 10 лютого 2022 12:44
Цей простий трюк допоможе позбутися від запаморочення за кілька секунд Фото: Як позбутися від запаморочення (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Відчуваєте запаморочення, коли встаєте? Вам пощастило, тому що дослідники нарешті знайшли простий прийом, який може боротися з проблемою дезорієнтації в просторі.

Типовою причиною запаморочення є раптове падіння артеріального тиску, зване ортостатичною або постуральною гіпотензією, передає The Sun.

Коли ви переходите від лежання або сидіння до стояння, кров тимчасово накопичується в ваших ногах. Реакція крові на зміну положення тіла уповільнена, і організму доводиться багато працювати, щоб повернути кров до серця.

Він видавлює кров з великих вен в ногах і на мить збільшує кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень. В результаті ви можете відчути запаморочення протягом декількох хвилин.

І хоча цей стан часто вважають несерйозним, дослідження пов'язують його з підвищеним ризиком таких проблем, як хвороби серця і деменція. Лікарі схильні діагностувати ортостатичну гіпотензію, якщо артеріальний тиск падає більш ніж на 20 мм рт.ст. в систолічному і на 10 мм рт.ст. в діастолічному протягом трьох хвилин після вставання.

Справитися із запамороченням буквально за кілька секунд допоможуть наступні прийоми:

Дослідники виявили, що активізація м'язів нижньої частини тіла знижує ймовірність неприємних симптомів при вставанні, що доведено аналізом різних показників крові і серця. У дослідженні брали участь молоді жінки, які страждали від сильного запаморочення і втрати свідомості при спробі встати.

  • Один з методів полягав в схрещуванні ніг в положенні сидячи з подальшим активним напруженням м'язів стегна і сідниць відразу після стояння.
  • Інший - неодноразово піднімати коліна, щоб ступні відірвалися від підлоги, перш ніж встати.

Цей простий трюк допоможе позбутися від запаморочення за кілька секунд

Цей прийом допоможе позбутися від запаморочення при спробі встати (фото: freepik.com)

Дослідники вважають, що вони знайшли "безкоштовний" і "простий" інструмент для зниження ймовірності запаморочення при вставанні, який можна використовувати в будь-якому місці і в будь-який час. За словами експертів, результати, опубліковані в журналі Heart Rhythm, тепер необхідно перевірити на чоловіках і літніх людях.

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