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Фура сбила Зеленского: стал известен автор скандального видео

STYLERЖизнь    25.07.2019 - 14:42
Фура сбила Зеленского: стал известен автор скандального видео
Зеленский и фура (фото: коллаж РБК-Украина)

Полиция нашла автора скандального видео о Зеленском

Сотрудники полиции установили личность автора скандального видео, на котором Владимира Зеленского сбивает грузовик. Об этом сообщает Команда Зеленского на своем Telegram-канале.

У Зеленского отметили, что полиция открыла уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".

Кроме того, с момента создания видео старший следователь собрал всю необходимую информацию об авторе данного видеоролика. Теперь автору видео грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Фура сбила Зеленского: стал известен автор скандального видео

Скриншот с Telegram

Напомним, что скандальное видео с фурой опубликовали в штабе бывшего президента Украины Петра Порошенко во время президентских выборов.

Зеленский и фура (видео: YouTube/Слуга Народу — Команда Зеленського)

После этого ролика в сети появилось еще одно видео, которое тоже сильно взволновало сеть. В этом ролике снова появляется фура, но в этот раз она уже не сбивает Зеленского, а на него высыпается белый порошок.

Зеленский и фура (видео: YouTube/Alexei Alexei)

Ранее сообщалось о том, что авторы видео, где Зеленского сбивает грузовик, прокомментировали ролик.

Мы также писали о том, что генерал ВСУ Игорь Лунев объяснил свой поступок, когда не отдал честь Владимиру Зеленскому на инаугурации. По его словам, он просто допустил "рефлекторную неосторожность" и не стоит в этом искать "двойного дна".

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