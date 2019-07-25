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Фура збила Зеленського: став відомий автор скандального відео

STYLERЖиття    25.07.2019 - 14:42
Фура збила Зеленського: став відомий автор скандального відео
Зеленський і фура (фото: колаж РБК-Україна)

Поліція знайшла автора скандального відео про Зеленського

Співробітники поліції встановили особу автора скандального відео, на якому Володимира Зеленського збиває вантажівка. Про це повідомляє Команда Зеленського на своєму Telegram-каналі.

У Зеленського зазначили, що поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча".

Крім того, з моменту створення відео старший слідчий зібрав всю необхідну інформацію про автора даного відеоролика. Тепер автору відео загрожує позбавлення волі на термін до 5 років.

Фура збила Зеленського: став відомий автор скандального відео

Скріншот з Telegram

Нагадаємо, що скандальне відео з фурою опублікували в штабі колишнього президента України Петра Порошенка під час президентських виборів.

Зеленський і фура (відео: YouTube/Слуга Народу — Команда Зеленського)

Після цього ролика в мережі з'явилося ще одне відео, яке теж сильно схвилювало мережу. У цьому ролику знову з'являється фура, але цього разу вона вже не збиває Зеленського, а на нього висипається білий порошок.

Зеленський і фура (відео: YouTube/Tony Tony)

Раніше повідомлялося про те, що автори відео, де Зеленського збиває вантажівка, прокоментували ролик.

Ми також писали про те, що генерал ЗСУ Ігор Луньов пояснив свій вчинок, коли не віддав честь Володимиру Зеленському на інавгурації. За його словами, він просто допустив "рефлекторну необережність" і не варто в цьому шукати "подвійне дно".

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