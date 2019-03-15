В глазах боль: чудом выжившего маленького украинца бросили родители

Родственники исчезли сразу же после случившегося

В Первомайске (Николаевская область) юный украинец вынужден третий год пребывать в многопрофильной лечебнице. Связано это с тем, что в октябре 2015-го Саша влез в трансформаторную будку на железнодорожном перегоне и получил удар током в 27 тысяч вольт, едва не скончавшись. Об этом информирует КП.

В больнице для мальчика обустроили отдельную комнату со всеми удобствами. Кроме того, его посещают преподаватели, которые проводят занятия. Обучение дается ему обучение нелегко, ведь он не может даже говорить, что связано с зарастанием катетера в горле.

В тот день, когда мальчик залез в трансформаторную будку, шансов выжить практически не было, поскольку 85% тела было в ожогах. Тогда шестилетний ребенок пережил кому, десятки операций и уже начал оправляться.

Фото: (kp.ua)

Однако сразу же после случившегося мать Саши бросила его. Побыла с ним лишь пару дней, затем вышла из больницы, якобы в банк крови, и больше не вернулась. Отца тоже найти не удалось. В управлении по делам детей говорят, что семья Тишковых еще до трагедии числилась неблагополучной, была на учете, поэтому лишение родительских прав было делом времени.

Теперь единственные, кто помогает мальчишке, это врачи и сотрудники соцслужбы. На данный момент Саша нуждается в дорогостоящем лечении и в хорошей семье, которая не оставит его в тяжелое время.

Всем желающим предоставить помощь звонить по номеру: (05161) 4-25-57, 4-25-96 - управление по делам детей Первомайского горсовета.

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