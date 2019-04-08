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Гороскоп на день выборов: кому повезет, а кто понесет убытки 21 апреля

STYLERЖизнь    08.04.2019 - 20:12
Гороскоп на день выборов: кому повезет, а кто понесет убытки 21 апреля
Выборы 2019 21 апреля - гороскоп для всех знаков Зодиака (коллаж РБК-Украина)

В день выборов астрологи советуют избегать конфликтов

Гороскоп на день выборов в 2019 году предвещает хорошее начало дня. Звезды говорят, что в этот день можно будет увидеть перспективы, на которые ранее никто не обращал внимания. Но окончание дня обещает быть сложным и напряженным - вечер принесет усталость и раздражение.

Астрологи советуют не вступать в конфликты и не развивать уже начатые ссоры в этот судьбоносный для Украины день.

Для Овнов этот день предвещает решение некоторых финансовых вопросов. Звезды советуют не совершать спонтанные покупки 21 апреля, особенно это касается приобретений, требующих крупных вложений. На работе все будет гладко, начальство вами вполне довольно.

Тельцам астрологи прогнозируют успех в начинаниях, но для этого вам придется значительно потрудиться. Звезды советуют вам обзавестись надежными помощниками, которые смогут подставить свое плечо в трудную минуту, а также проконтролировать, чтобы вы не допустили досадных ошибок.

Для Близнецов это не самый простой день, но и не безнадежный. Астрологи рекомендуют набраться терпения и прибегнуть ко всем возможным дипломатическим инструментам. Только тогда результат труда вас не разочарует, а наоборот - обрадует.

Гороскоп на день выборов: кому повезет, а кто понесет убытки 21 апреля

Выборы 2019 21 апреля - гороскоп для всех знаков Зодиака (фото: pixabay com)

Ракам звезды говорят, что в профессиональной сфере от них будет мало что зависеть. Это именно тот день, когда вам стоит принять то, что нельзя изменить. Самое разумное, что вы можете сделать - это приспособиться к ситуации, только так вы сможете избежать нежелательных стрессов.

Для Львов это не самый удачный день. Сегодня вам придется доказывать окружающим, что вы действительно достойны занимаемого положения в обществе. Это вас будет крайне обижать, поскольку вы привыкли к тому, что все верят в вашу непогрешимость.

Девам звезды советуют сохранять спокойствие и дождаться вечера. События этого дня покажут, насколько правильными были решения, принятые в недавнем прошлом. От вас требуется не совершать лишних движений и сохранять спокойствие.

Гороскоп на день выборов: кому повезет, а кто понесет убытки 21 апреля

Выборы 2019 21 апреля - гороскоп для всех знаков Зодиака (фото: pixabay com)

Для Весов этот день связан с неудачами - звезды вам сулят финансовые потери, неудачные покупки и инвестиции. Заглянув в кошелек, вы будете удивлены, что тратите больше, чем зарабатываете. На работе этот день не сулит особых неприятностей - возможны интересные деловые предложения.

Скорпионам астрологи предрекают сложный и напряженный день. Вы останетесь наедине со своими проблемами, а окружающие не будут спешить вам на помощь. Сегодня вы будете очень критично относиться к людям, замечать их недостатки. Помните, что они точно так же могут оценивать и вас.

Стрельцам советуют продолжать работу над уже начатыми проектами и двигаться по избранному ранее пути. Не отвлекайтесь на предложение окружающих заняться чем-то новым. Вам нужно закончить старые дела и только тогда приступать к реализации следующих замыслов.

Гороскоп на день выборов: кому повезет, а кто понесет убытки 21 апреля

Выборы 2019 21 апреля - гороскоп для всех знаков Зодиака (фото: pixabay com)

Козерогам на 21 апреля астрологи дают неожиданный прогноз. Звезды советуют в этот день быть более легкомысленными, не зацикливаться на решении вопроса, кажущегося вам невероятно сложным. Расслабьтесь, отрешитесь ненадолго от проблемы и вы поймете, что решение перед вами.

Водолеям астрологи советуют избегать спешки и суеты в этот день. Звезды предрекают успех во всех начинаниях, требующих аккуратности и точности - составляйте планы, пишите отчеты. А вот творческая деятельность в этот день будет не на высоте - креативные идеи вряд ли принесут успех.

Рыбам в этот день следует быть осторожными. Пока вы расслабленно почиваете на лаврах, недоброжелатели уже составляют коварные планы. Возможно, вам придется обратиться к влиятельным друзьям за поддержкой, но помните, они рано или поздно потребуют отплаты за оказанную услугу.

К слову, гороскоп удачи на неделю 8-14 апреля предвещает абсолютный успех во всех начинаниях для нескольких знаков Зодиака.

Ранее мы также публиковали "гороскоп страхов": кто из знаков Зодиака подвержен разного рода фобиям. 

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