В Херсонской области детям принудительно преподают русский язык

Родителей вынудили написать заявление на дополнительный факультатив

Жительница Геническа Херсонской области просит совет у родителей, что делать, если она не хочет, чтобы ее ребенок изучал русский язык в гимназии. Об этом она написала в сообществе "Батьки SOS" в Facebook.

Все началось в начале этого учебного года, пишет женщина, по установке администрации родителей в принудительном порядке заставили написать заявление, что они хотят факультатив по русскому языку.

Женщина отказалась, на что ей ответили, что этот урок будет последним, и ее ребенок может уходить раньше. Во втором семестре изменили расписание - теперь урок не последний, и ребенку просто некуда дется во время занятия.

Пользователи сети возмущены таким беспределом и даже советуют маме ребенка обратиться в Службу безопасности Украины.

"Неплохой повод сообщить СБУ. Я серьезно", - написала Olena Prykhodko.

"Факультатив должен быть последним уроком. Если им приспичило поставить его не последним - пусть расскажут, где ребенку быть. Спрашивайте письменно", - посоветовала Olga Kolendovska.

"Херсонский областной совет отменил решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Никакой причины заставлять родителей нет, поэтому не совсем понятно, как можно заставить", - возмутилась Janna Vasylivna.

Скриншот комментариев: facebook.com/БАТЬКИ SOS

Напомним, в Кривом Роге неадекватная учительница загнобила старшеклассницу за то, что та пропускает уроки по "семейным обстоятельствам".

К слову, на скандал с избиением школьницы в селе Вишеньки Киевской области отреагировала полиция - родителей привлекли к административной ответственности.

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