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"Их тут нет": в сети показали тотальное опустошение Крыма

STYLERЖизнь    16.12.2018 - 11:32
"Их тут нет": в сети показали тотальное опустошение Крыма
Фото: Крым (twitter.com/Wintercrim)

Крым превращается в безлюдную территорию

В сети показали жуткое состояние аннексированного украинского Крыма, который стал практически безлюдным. Об этом сообщил блогер "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.

"Каждый Джанкой курортен по своему. Ж.Д. туристы,ворота Крыма,чебуреки....их тут нет", - говорится в подписи.

&quot;Их тут нет&quot;: в сети показали тотальное опустошение Крыма

Фото: опустевший Джанкой (twitter.com/KrimRt)

Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно, что на территории железнодорожного вокзала Джанкой стоит лишь военный грузовик и всего три человека. Это "напугало" пользователей сети.

"Господи. Тут что, вымерли все люди?" – поинтересовалась пользователь Галина.

&quot;Их тут нет&quot;: в сети показали тотальное опустошение Крыма

Скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

Как ранее мы писали, крымские оккупанты разразились новой стройкой века.

Также сообщалось, что незаконно построенный Россией в оккупированном Крыму Керченский мост смещается.

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