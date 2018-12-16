"Их тут нет": в сети показали тотальное опустошение Крыма

Фото: Крым (twitter.com/Wintercrim)

Крым превращается в безлюдную территорию

В сети показали жуткое состояние аннексированного украинского Крыма, который стал практически безлюдным. Об этом сообщил блогер "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.

"Каждый Джанкой курортен по своему. Ж.Д. туристы,ворота Крыма,чебуреки....их тут нет", - говорится в подписи.

Фото: опустевший Джанкой (twitter.com/KrimRt)

Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно, что на территории железнодорожного вокзала Джанкой стоит лишь военный грузовик и всего три человека. Это "напугало" пользователей сети.

"Господи. Тут что, вымерли все люди?" – поинтересовалась пользователь Галина.

Скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

Как ранее мы писали, крымские оккупанты разразились новой стройкой века.

Также сообщалось, что незаконно построенный Россией в оккупированном Крыму Керченский мост смещается.