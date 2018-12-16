"Їх тут немає": в мережі показали тотальне спустошення Криму

Фото: Крим (twitter.com/Wintercrim)

Крим перетворюється в безлюдну територію

У мережі показали жахливий стан анексованого українського Криму, який став практично безлюдним. Про це повідомив блогер "RoksolanaToday&Крим" Twitter.

"Кожен Джанкой курортен по своєму. Ж. Д. туристи,ворота Криму,чебуреки....їх тут немає", - йдеться у підписі.

Фото: спорожнілий Джанкой (twitter.com/KrimRt)

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно, що на території залізничного вокзалу Джанкой варто лише військовий вантажівка і всього три людини. Це "налякало" користувачів мережі.

"Господи. Тут що, вимерли всі люди?" – поцікавилася користувач Галина.

Скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

Як раніше ми писали, кримські окупанти вибухнули новим будівництвом століття.

Також повідомлялося, що незаконно побудований Росією в окупованому Криму Керченський міст зміщується.