"Їх тут немає": в мережі показали тотальне спустошення Криму

Крим перетворюється в безлюдну територію
У мережі показали жахливий стан анексованого українського Криму, який став практично безлюдним. Про це повідомив блогер "RoksolanaToday&Крим" Twitter.
"Кожен Джанкой курортен по своєму. Ж. Д. туристи,ворота Криму,чебуреки....їх тут немає", - йдеться у підписі.
Фото: спорожнілий Джанкой (twitter.com/KrimRt)
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно, що на території залізничного вокзалу Джанкой варто лише військовий вантажівка і всього три людини. Це "налякало" користувачів мережі.
"Господи. Тут що, вимерли всі люди?" – поцікавилася користувач Галина.
Скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)
Як раніше ми писали, кримські окупанти вибухнули новим будівництвом століття.
Також повідомлялося, що незаконно побудований Росією в окупованому Криму Керченський міст зміщується.