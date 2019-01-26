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Историческая справедливость: в Турции заменили табличку о российских корнях Роксоланы

STYLERЖизнь    26.01.2019 - 17:48
Историческая справедливость: в Турции заменили табличку о российских корнях Роксоланы
Роксолана (фото: uk.wikipedia.org)

Теперь известная жена султана - украинка

В турецком Стамбуле по просьбе Посольства Украины в Турции заменили табличку с надписью о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого - Роксоланы. Об этом сообщило ведомство на своей странице в Facebook.

Теперь надпись на усыпальнице любимой супруги султана гласит, что она украинка.

На странице посольства сказано, что историческая справедливость постепенно восстанавливается. 

"Sultan Süleyman ın karısı Hürrem Sultan(Roxalana) Ukraynalıdır ve o Sultan Selim in annesidir", - написано на табличке.

Историческая справедливость: в Турции заменили табличку о российских корнях Роксоланы

Усыпальница Роксоланы (фото: facebook.com/UAinRT)

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы назвали главные предметы национальной гордости - среди них писатели и композиторы.

Также мы сообщали о том, что исследователи идентифицировали погибшего сто лет назад воина.

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