Историческая справедливость: в Турции заменили табличку о российских корнях Роксоланы

Роксолана (фото: uk.wikipedia.org)

Теперь известная жена султана - украинка

В турецком Стамбуле по просьбе Посольства Украины в Турции заменили табличку с надписью о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого - Роксоланы. Об этом сообщило ведомство на своей странице в Facebook.

Теперь надпись на усыпальнице любимой супруги султана гласит, что она украинка.

На странице посольства сказано, что историческая справедливость постепенно восстанавливается.

"Sultan Süleyman ın karısı Hürrem Sultan(Roxalana) Ukraynalıdır ve o Sultan Selim in annesidir", - написано на табличке.

Усыпальница Роксоланы (фото: facebook.com/UAinRT)

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы назвали главные предметы национальной гордости - среди них писатели и композиторы.

Также мы сообщали о том, что исследователи идентифицировали погибшего сто лет назад воина.