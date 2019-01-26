Историческая справедливость: в Турции заменили табличку о российских корнях Роксоланы

Теперь известная жена султана - украинка
В турецком Стамбуле по просьбе Посольства Украины в Турции заменили табличку с надписью о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого - Роксоланы. Об этом сообщило ведомство на своей странице в Facebook.
Теперь надпись на усыпальнице любимой супруги султана гласит, что она украинка.
На странице посольства сказано, что историческая справедливость постепенно восстанавливается.
"Sultan Süleyman ın karısı Hürrem Sultan(Roxalana) Ukraynalıdır ve o Sultan Selim in annesidir", - написано на табличке.
Усыпальница Роксоланы (фото: facebook.com/UAinRT)
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы назвали главные предметы национальной гордости - среди них писатели и композиторы.
Также мы сообщали о том, что исследователи идентифицировали погибшего сто лет назад воина.