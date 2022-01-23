JULIK празднует день рождения: молоизвестные факты о шоумене и ретро-фото

23 января 1990 года во Львове родился Назрий Гук, более известный как JULIK. Все детство артиста было исключительно с музыкой.

Мало кто знает, но JULIK дважды проходил учебную программу начальной школы. А все это потому, что мама и бабушка были учителями и с детства брали Назара на уроки, так как он не хотел ходить в детский сад.

Будущий артист всячески избегал хождения в сад, ему интереснее было ходить к Василию Васильевичу, который играл на баяне, и в школе преподавал музыку.

Назарий с отцом Владимиром (фото из личного архива артиста)

В 9 лет был музыкантом на свадьбе у своей первой учительницы Оксаны Васильевны. Вспоминает, как преподавательница пришла передавать задаток, именно на тот момент JULIK был на репетиционной базе. Стены того помещения были оклеены фотографиями из интимного журнала "Пан + Пані". В тот момент артисту было стыдно и неловко, но это осталось в воспоминаниях.

Назарий перед поступлением в школу-интернат Соломии Крушельницкой (фото из личного архива артиста)

Переехав в Италию, уже через неделю мама отправила юношу в местную школу с итальянско-украинским словарем. На тот момент JULIK знал только украинский, польский и английский языки.

Как-то посреди урока ему захотелось в туалет (система уроков в Италии на тот момент не имела больших перерывов, всего 5-10 минут), а попроситься Назарий не мог - не знал языка.

К слову, словарь так и не пригодился будущему шоумену, ведь язык он выучил исключительно через общение.

JULIK (фото из личного архива артиста)

В 15 лет в итальянской церкви играл на органе и руководил женским хором. В основном занимались коммерческими мероприятиями: свадьбы, крестины, похороны (преимущественно).

JULIK (фото из личного архива артиста)