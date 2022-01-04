Какие перемены ждут Украину: прогноз мольфаров и астрологов на 2022 год

Так, эксперты говорят, что тигр – коварное хитрое животное и в его год следует ожидать неожиданных головокружительных событий. К тому же позитивные изменения для Украины могут начаться совсем скоро, а именно осенью 2022 года.

По словам карпатской мольфарки Елены Стеценко, боевые действия будут идти на спад. Также нападений и вторжений на территорию Украины не будет.

Как изменится ситуация с коронавирусом

Стеценко рассказала, что пандемия коронавируса в мире пойдет на спад. Кроме того, следующей осенью и зимой Украина будет находиться в "зеленой зоне".

Также в 2022 году произойдет много изменений в образовательной системе страны. Позитивных изменений могут ждать и все поклонники футбола.

"Украина выходит на высокий уровень в спортивных соревнованиях и участии в различных играх. Мы будем очень хорошо представлены в футболе и даже в ледовом спорте!" - заметила мольфарка.

Для личной жизни этот год тоже считается благоприятным, особенно для рождения детей.

Что рассказал нумеролог

Астролог и нумеролог Влад Росс рассказал, что будет невероятное сочетание Нептуна и Юпитера в Зодиакальном знаке Рыбы, которое происходит лишь раз в 600 лет.

"В это время рождаются гении! А вообще есть такая дата, как 12 апреля, когда планеты будут в точном сочетании - это идеальное время для свадеб!" – советует астролог.

Отмечается, что три двойки, которые есть в год, в сумме дают 6, а это в нумерологии означает радость и любовь.

"Но цифры года можно разложить и по парам: 20 и 22. 20 – символ благодарности, поэтому в этот год не забывайте много благодарить себя, близких и вселенную за все шансы, которые вы от них получили. А число 22 станет символом фокусировки на важных вещах", - отметил нумеролог.