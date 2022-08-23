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Какие устаревшие финансовые привычки мешают вам быть счастливыми: перебиваетесь малым

Новина українською →
Вторник 23 августа 2022 21:00
Какие устаревшие финансовые привычки мешают вам быть счастливыми: перебиваетесь малым Фото: Какие устаревшие финансовые привычки не позволяют вам быть счастливыми (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Уметь распоряжаться своими финансами должен каждый человек, независимо от своего дохода, профессии и условий жизни. Нужно найти золотую середину, где не будет крайности в транжирство или скупость - не сидеть перед зарплатой без денег на хлеб и не прятать все деньги под матрас, жалея потратить их на необходимое.

Какие устаревшие привычки приводят к тому, что человек долгое время перебивается малыми доходами - читайте ниже.

Лучше без денег, но свое

Наши родители считали, что первоочередные покупки в жизни - это квартира и машина. Поэтому они половину жизни копили средства, отказывали себе во многих вещах, нормальном отдыхе и прочем, чтобы купить жилплощадь.

И сильно радовались, когда смогли купить маленькую квартиру в панельном доме. Потом также отказывали себе во всем, чтобы сделать ремонт, купить мебель. А потом понимали, что всю жизнь угробили на квартиру и при этом ничего толком не видели, не наслаждались жизнь и не отдыхали.

Сейчас эти ценности устарели и многие люди придерживаются мысли, что лучше арендовать хорошее жилье со всеми условиями, чем работать на трех работах ради маленькой квартиры.

Современный ритм жизни нам диктует новые правила и есть смысл в том, чтобы не обрастать вещами, не привязываться к одному месту и иметь возможность исследовать мир и получать удовольствие от жизни.

Не откладываете деньги на отпуск

Еще одна старая установка, которая досталась нам от предыдущего поколения. Кажется, что отпуск в теплых краях - это доступно только богатым людям. Но на самом деле отложить на 10 дней в Турции или Египте можно за год совершенно спокойно.

Качественный отдых должен быть в современной жизни обязательно и если только постоянно работать, то никакой продуктивности, хорошего самочувствия и душевной гармонии не будет.

Обязательно научитесь откладывать на отпуск с каждого дохода и, хотя бы раз в год позвольте себе посетить то место или страну, о которых мечтаете.

Экономите на себе

Чем больше человек себя ограничивает, тем больше ему хочется выбраться за рамки, которые созданы искусственно. Привычка откладывать на "черный день" приводит к неудовлетворенности в жизни и вполне вероятным срывам.

Многие считают нормальным отказывать себе во вкусной еде, цветах, красивой одежде и отдыхе. И получив зарплату, такие люди думают только о полезных вещах. А остальное считается неважным.

Женщины на все праздники заказывают себе в подарок кухонную технику - это все, конечно же, нужно и полезно. Но приносит пользу и радость только квартире, а не женщине.

Покупка дешевой одежды и обуви приводит к снижению самооценки, а это негативно влияет абсолютно на все - от работы до личных отношений. И это, не говоря о том, что дешевые и некачественные вещи выходят из строя намного быстрее и нужно снова идти за покупками.

Суровая экономия на продуктах может стать причиной проблем со здоровьем.

Держитесь за старую работу

Стабильная и постоянная работа была приоритетом у наших родителей. И порой мы тоже боимся что-либо изменить - переехать, найти работу по душе, изменить привычный образ жизни или свои привычки.

Наши родители не меняли работу из-за проблем с коллегами или при отсутствии карьерного роста - стабильность считалась превыше всего.

К счастью, современный мир в этом отношении более гибкий. И можно в любом возрасте освоить новую профессию, запустить собственное дело, менять рабочее место де тех пор, пока вам не станет комфортно и радостно.

Если в вашей работе нет таких факторов, как удовольствие, карьерный рост, высокая зарплата - не держитесь за нее, ищите то, что нужно именно вам.

Даете в долг

Привычка помогать друзьям и родственникам кроется не в воспитании, а в нашей собственной психологии. Порой у вас необъяснимое чувство вины перед близкими или желание быть нужным для них - и вы не можете отказать в просьбе занять денег.

Хорошо, когда у вас такая возможность есть и это не сильно отобразиться на вашем финансовом положении, и ваши близкие вернут сумму в срок. А если это не так и вы отдаете фактически все свои сбережения?

Вы имеете полное право отказать и проигнорировать реакцию окружающих. И если на вас обиделись за то, что вы не отдаете последнее, то дело не в вас, а в ваших близких. Они вами манипулируют.

Не отказываетесь от старого типа мышления

Если вы можете себе это позволить - закажите ужин с доставкой на дом, а не падайте от усталости на кухне. Купите одежду, которая стоит дороже - она приносит вам удовольствие. Езжайте домой на такси, а не трамвае вечером.

Людям, которые росли в бедности и смогли потом много достичь, очень сложно перестроить свой образ мышления. Они долгое время на всем экономили и поэтому привыкли отказывать себе во всем даже тогда, когда счет в банке стал со многими нулями.

Если у вас есть средства взять помощницу по дому и освободить время для саморазвития, спорта, детей или работы - возьмите. Если вы можете себе что-то позволить - позвольте.

Старые установки лишают радости от зарабатывания средств. Какой в них смысл, если вы живете точно так же, как и в самом начале своей карьеры.

Сложно менять подход кардинально? Начните с малого. Если у вас после оплаты коммунальных услуг, аренды жилья, покупки продуктов и других важных статей расходов остались немалые средства - потратьте что-то лично на себя. Избавьтесь от мыслей "это дорого, а значит мне не нужно". Это повысит вашу самооценку и поможет расслабиться.

Кстати, ранее мы писали о том, от каких 10 обыденных вещей можно отказаться ради экономии средств.

А еще рассказывали о том, какие способы помогают быстро накопить деньги.

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