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В Киевском городском Онкоцентре продавали мясо: соцсети в шоке

STYLERЖизнь    08.11.2018 - 22:35
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Мясной прилавок расположили в вестибюле второго этажа

Вестибюль столовой Киевского городского онкологического центра превратили в прилавок с мясом. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Ксения Морозова.

Она рассказала, что фотография мясного прилавка была сделана на втором этаже Киевского городского Онкологического центра, который расположен на улице Верховинной, 69.

На фото видно, что стол с сырым мясом расположен возле стационара больницы. Там же оборудован прилавок с холодильной камерой и стоят весы.

В Киевском городском Онкоцентре продавали мясо: соцсети в шоке

Скриншот фото (facebook.com/ksyu.morozova)

Девушка возмутилась тем, что рядом с онкологическими больными, у которых ослаблен иммунитет, продают сырое мясо, как в переходе метро, и отметила, что в такой торговой точке полная антисанитария.

"Вы никогда не догадаетесь, где была сделана эта фотография, ну просто потому что это невозможно натянуть ни на какую голову вообще...Теперь объясните мне, человеку с околомедицинским образованием, может я чего-то не понимаю… сырое мясо без холодильника ничем не накрытое и не упакованное в больнице, где люди после химии и облучений без иммунитета вообще.... это законно?" – написала Морозова.

В Киевском городском Онкоцентре продавали мясо: соцсети в шоке

Скриншот поста (facebook.com/ksyu.morozova)

Кстати, ранее мы писали о том, что в Харькове магазин "украсили" отрубленной головой животного.

А также рассказывали о том, что во Львове пенсионерка неделю скрывала покойного мужа за шкафом.

Видео: РБК-Украина

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