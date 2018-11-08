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У Київському міському Онкоцентрі продавали м'ясо: соцмережі в шоці

STYLERЖиття    08.11.2018 - 22:35
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

М'ясний прилавок розташували у вестибюлі другого поверху

Вестибюль їдальні Київського міського онкологічного центру перетворили на прилавок з м`ясом. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook Ксенія Морозова.

Вона розповіла, що фотографія м'ясного прилавка була зроблена на другому поверсі Київського міського Онкологічного центру, який розташований на вулиці Верховинній, 69.

На фото видно, що стіл з сирим м'ясом розташований біля стаціонару лікарні. Там же обладнаний прилавок з холодильною камерою і стоять ваги.

У Київському міському Онкоцентрі продавали м'ясо: соцмережі в шоці

Скріншот фото (facebook.com/ksyu.morozova)

Дівчина обурилася тим, що поруч з онкологічними хворими, у яких ослаблений імунітет, продають сире м'ясо, як у переході метро, і зазначила, що в такій торговій точці повна антисанітарія.

"Ви ніколи не здогадаєтеся, де була зроблена ця фотографія, ну просто тому що це неможливо натягнути ні на яку голову взагалі...Тепер поясніть мені, людині з околомедичною освітою, може я чогось не розумію... сире м'ясо без холодильника нічим не накрите і не упаковане в лікарні, де люди після хімії і опромінень без імунітету взагалі.... це законно?" – написала Морозова.

У Київському міському Онкоцентрі продавали м'ясо: соцмережі в шоці

Скріншот поста (facebook.com/ksyu.morozova)

До речі, раніше ми писали про те, що у Харкові магазин "прикрасили" відрубаною головою тварини.

А також розповідали про те, що у Львові пенсіонерка тиждень приховувала покійного чоловіка за шафою.

Відео: РБК-Україна

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