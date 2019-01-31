Кому повысят зарплаты с 1 февраля в Украине: суммы и должности

Уже скоро в Украине ожидается повышение зарплат. У кого возрастут выплаты – в материале

С 1 февраля и на протяжении месяца украинцев ожидает очередной скачок цен. Но, в то же время, есть и хорошая новость: начиная с февраля 2019 года, в Украине существенно вырастут зарплаты военных.

В Министерстве обороны сообщают, что в 2019-м году планируют потратить 101 миллиарда 700 миллионов гривен на армию. Часть денег пойдет на повышение зарплат военным. Сообщается, что самая низкая зарплата военного теперь будет составлять 10 тысяч гривен.

В Минобороны украинским военнослужащим пообещали рост заработной платы как минимум на 30%. На такие цели потратят более 49 миллиардов гривен.

Как вырастут зарплаты у военных?

К примеру, командир бригады теперь будет получать около 24,7 тысяч гривен, Для сравнения, ранее он получал 17 тысяч. Заместитель командира бригады теперь будет получать 24,3 тысячи, в то время как раньше получал 16,8 тысяч гривен.

Командиру полка повысили зарплату с 16,8 тысячи гривен до 21,4 тысяч, а его заместителю – с 15,8 тысячи гривен до 20,5 тысячи. Вместо 12,1 тысячи гривен командир роты начнет получать до 15,4 тысяч, командование взвода – 13,9 тысячи вместо 10.

Фото: Зарплаты военных - как было и как станет (72 ОМБр ім. Чорних Запорожців)

Теперь командир танка вместо 8,5 тысяч будет получать 11,2 тысячи гривен, командир боевой машины – 11,1 вместо 8,4 тысяч гривен.

Кроме того, если ранее солдат-стрелок получал 7,634 гривны, то уже с ближайшего месяца ему начнут платить 10 тысяч 183 гривны. Также возрастут зарплаты и у военных врачей.

Кого не коснется повышение зарплаты?

Зарплата с февраля не увеличится у командования и подразделений обеспечения. Повышение коснется именно тех, кто находится на боевых должностях. В Минобороны напоминают: первые увеличенные зарплаты военные получат уже в феврале 2019 года.

При этом денежные выплаты за пребывание в зоне военных действий не изменятся. Будучи на передовой, солдат будет дополнительно получать 10 тысяч гривен. Если же солдаты будут находиться на выполнении других задач, то дополнительно получат 4,5 тысяч гривен.

Как и раньше, запланированы дополнительные средства на сбитую технику боевиков. В Прошлом году говорили о сумме 4 миллиарда гривен. В том числе из них – 3 миллиона гривен предполагалось за сбитые 86 единиц боевой техники врага.

Напомним, ранее эксперты рассказали, почему вырастут тарифы на газ и как при этом платить меньше.

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