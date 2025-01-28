Красива посмішка і не тільки. Які функції виконує сучасна ортодонтія

За останні роки підхід до естетики обличчя суттєво змінився. Сучасна ортодонтія – це вже не просто про ідеальні зубні ряди, а про гармонію всього обличчя. Стоматологи все частіше працюють над тим, щоб усмішка відповідала не лише стандартам краси, а й була функціональною та здоровою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар Liga.Net лікарки-стоматолога, ортодонта, кандидата медичних наук Анастасії Опанасюк.

За її словами, раніше головною метою ортодонтичного лікування було виправлення кривизни зубів. Сьогодні ж пацієнти хочуть отримати не тільки красиву, а й гармонійну усмішку, яка підкреслить їхні риси обличчя та збережеться на довгі роки.

"Правильне розташування зубів впливає на симетрію обличчя, профіль і навіть сприйняття людини оточуючими. Важливо розуміти, що кривизна зубів, неправильний прикус або асиметрія щелеп можуть змінювати риси обличчя, додаючи віку або роблячи зовнішність більш втомленою", - зазначила лікарка.

Сучасна ортодонтія враховує:

• Пропорції обличчя. Ідеальна усмішка — це правильний баланс між верхньою, середньою і нижньою третиною обличчя.

• Профіль пацієнта. Виправлення прикусу може змінити контур підборіддя і гармонізувати профіль.

• Індивідуальні особливості. Лікування підбирається з урахуванням анатомічних характеристик і естетичних уподобань.

Вона також додала, що мода на голлівудську усмішку поступово відходить на другий план. Пацієнти все частіше обирають природність – рівні, але не "ідеальні" зуби, які відповідають їхньому типу обличчя. Сучасні ортодонти акцентують увагу на збереженні індивідуальних особливостей обличчя та здоров’я щелепної системи.

Сучасна ортодонтія пропонує широкий вибір рішень для створення гармонійної усмішки:

1. Елайнери - тренд на непомітне вирівнювання. Прозорі капи стають все більш популярними завдяки своїй естетичності та комфорту. Їх обирають ті, хто прагне корекції без впливу на соціальне життя.

2. Цифрова ортодонтія. 3D-сканування та комп’ютерне моделювання дозволяють передбачити кінцевий результат ще до початку лікування.

3. Функціональна ортодонтія. Лікування з урахуванням не лише краси, а й функції щелеп, дихання та постави.

4. Комплексний підхід. Все частіше ортодонти працюють у тандемі з ЛОР-лікарями, фізіотерапевтами та косметологами для досягнення оптимального результату.

"Сучасна стоматологія орієнтована на збереження здоров’я на довгі роки. Усмішка, яка відповідає стандартам гармонії, не лише дарує впевненість у собі, але й впливає на загальний стан організму. Інвестуючи в ортодонтичне лікування сьогодні, ви отримуєте не просто красиві зуби, а можливість жити без болю, дискомфорту та комплексів. Пам’ятайте, що усмішка - це ваша візитна картка, яка формує перше враження та може стати найкращою інвестицією в майбутнє", - додала Опанасюк.