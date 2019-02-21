Познакомили детей: скандал с романом Собчак набирает обороты

Дети посетили знаменитый музей "Эрмитаж"
Известная журналистка Ксения Собчак, которая недавно сделала интимное признание, познакомила своего сына с любовником Константином Богомоловым и его дочерью. Об этом пишет издание "СтарХит".
В последнее время Собчак стала часто появляться в компании режиссера Богомолова. На днях Ксения на своей странице в Instagram опубликовала со спины фотографию своего двухлетнего сына Платона и девочки, которая очень похожа на дочь Богомолова - восьмилетнюю Анну.
Фото:instagram.com/xenia_sobchak
Фотография была сделана в "Эрмитаже", который находится в центре Санкт-Петербурга.
Напомним, что недавно Собчак посетила Париж вместе Богомоловым. Тогда журналистка раскритиковала столицу Франции за грязь, бомжей и не подсвечивающийся Нотр-Дам.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак и Максим Виторган, которые официально не разведены, вместе пришли на день рождения друзей.
Мы также писали о том, что Виторган подрался с любовником своей жены Богомоловым. Мужчины встретились в заведении "Гранд Кофемания" и сначала вели разговор об искусстве, а после пошли на улицу выяснять отношения. После этого "разговора" у Богомолова был разбит нос.