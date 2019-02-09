Курс доллара в Украине: какие изменения ждут валюту

Эксперт дал прогноз по ценам и курсу доллара в 2019 году

Глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей и председатель Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко рассказал Styler РБК-Украина, как изменятся цены и что будет с курсом доллара в 2019 году.

По словам эксперта, на курс доллара окажут влияние предвыборные и избирательные процессы, а также действия НБУ. В данный момент Нацбанк предложил иностранцам вкладывать деньги в ОВГЗ. Это означает, что Украина пытается уменьшить зависимость от Международного валютного фонда и привлечь внимание инвесторов к государственным бумагам.

Дорошенко также отметил, что через 3-6 месяца иностранцы начнут продавать эти бумаги, что может стать причиной роста курса доллара. В данный момент курс доллара стабильный, и наблюдается низкая инфляция. Эксперт прогнозирует, что в этом году инфляция будет держатся на низком уровне, но будет большей, чем заложено в бюджете на 2019 год.

Ожидается, что в этом году рост стоимости продуктов будет не много больше, чем инфляция. Так, инфляция будет на уровне 9%, а цены на продукты в среднем вырастут на 12%. При этом пенсии будут индексированы на меньший процент, чем рост стоимости продуктов.

Эксперт также рассказал, что в данное время курс доллара влияет на 95% продуктов. На остальные 5% курс также повлияет, но немного позже. Поэтому курс доллара влияет на все продукты, товары и услуги.

Алексей Дорошенко также отметил, что в феврале ожидается стабилизация цен на бензин, что также в конечном итоге влияет на стоимость продуктов и товаров.

При этом он добавил, что через два-три месяца, скорее всего, произойдет повышение стоимости нефтепродуктов. Это в свою очередь негативно повлияет на цены в магазинах.

Напомним, что инфляция в январе 2019 года ускорилась из-за повышения тарифов и подорожания продуктов питания.

Ранее сообщалось, что в марте 2019 года ожидается повышение пенсий, которые будут пересчитываться по новой формуле.