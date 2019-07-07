Ляшко: я заставлю депутатов помнить и про коров, и про людей, и про рабочие места

Фото: Олег Ляшко (пресс-служба)

Политик посетил животноводческий комплекс "Ямница"

Увеличить зарплаты и вернуть уважение к людям труда пообещал Олег Ляшко на Ивано-Франковщине. Политик посетил животноводческий комплекс "Ямница", где держат 720 коров. Говорит, сегодня никто не ценит тяжелый труд доярок, свинарок, трактористов, хотя на нем держится не только село, но и вся Украина.

"Я – ваш голос в парламенте. Я заставлю помнить депутатов и про коров, и про людей, и про рабочие места. Сегодня, кроме меня, никто не ценит тяжелый труд доярок, свинарок, трактористов. А я точно знаю, как человек, который вышел из села, что без таких ферм не будет ни села, ни Украины. Моя задача - сделать в Украине так, как в Европе, где и в городе, и в селе люди живут одинаково хорошо и имеют достойный доход", - заверил Ляшко.

"Ямница" - одна из двух ферм, которые остались в области. Лидер РПЛ рассказал, как стимулировать крестьян открывать такие комплексы по всей стране. Прежде всего, по его словам, надо не позволить новой власти продать землю чужакам.

Фото: Олег Ляшко (пресс-служба)

"Иностранцы, которые купят нашу землю, будут травить ее химикатами и потом в колодцах будет стоять ядовитая вода. И им не нужна будет социальная сфера на селе. Поэтому надо не землю продавать иностранцам, а дать дотации по 5 тысяч на корову, сделать дешевые кредиты и отменить налоги на сельскохозяйственные кооперативы, чтобы люди объединялись, работали и зарабатывали. Тогда таких комплексов на Ивано-Франковщине будет не 2, как сегодня, а 202", - подчеркнул Ляшко.

Кроме того, лидер РПЛ добивается отмены платы за переоформление паев и домов.

"Хочет мама на детей переоформить пай – сейчас она вынуждена заплатить за это 10 тысяч гривен. И так сделали специально, чтобы люди не переоформляли землю и тогда миллионы гектаров можно будет у людей даром забрать. Мы предлагаем отменить плату за переоформление паев и домов. Через одну в селе избы с разбитыми окнами стоят. Отдайте их людям бесплатно. Пусть живут, детей рожают и жизнь в селе будет", - сказал политик.

Напомним, что Ляшко возмущен новым кадровым решением Зеленского.