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В Мариуполе оккупанты максимально завысили цены на продукты: килограмм мяса - 500 гривен

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Маріуполь, Суббота 23 июля 2022 17:20
В Мариуполе оккупанты максимально завысили цены на продукты: килограмм мяса - 500 гривен В Мариуполе цены на продукты достигли максимума (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Мариуполе россияне решили "улучшить жизнь" в городе поднятием цен. Оккупанты сделали это на фоне того, что в городе почти нет работы.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Ценовая политика в городе такая: питьевая вода на разлив стоит четыре гривны за один литр, буханка обычного хлеба - 25 гривен, килограмм мяса - 500 грн, десяток куриных яиц - 45 грн.

В частности, российские оккупанты продают продукты с наценкой в 200-300%.

Такими заоблачными ценами оккупанты заставляют местных жителей идти на унизительные и опасные работы по разминированию территорий и уборке завалов.

"С другой - просто обворовывают и без того измученное население. Все, что сегодня делают оккупанты в Мариуполе - это убийство, разрушение, мародерство и издевательство над людьми", - говорится в сообщении.

На фото видно, что жители, в чат которых сбросили "новый прайс от оккупантов", шокированы от цен.

В Мариуполе оккупанты максимально завысили цены на продукты: килограмм мяса - 500 гривенВ Мариуполе оккупанты максимально завысили цены на продукты: килограмм мяса - 500 гривенВ Мариуполе оккупанты максимально завысили цены на продукты: килограмм мяса - 500 гривенВ Мариуполе оккупанты установили заоблачные цены (t.me/mariupolrada)

Ранее мы сообщали, что жители оккупированного Херсона в шоке от новых цен.

Также мы писали, что в Мариуполе цены на основные товары достигли максимума.

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