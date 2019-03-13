МАУ приготовила сюрприз для украинцев: кого коснутся новые правила

Фото: Авиакомпания МАУ (УНИАН)

МАУ внедряет новые правила перевозки багажа для пассажиров

Авиакомпания МАУ разрешила пассажирам, которые пользуются чартерными рейсами, сдавать свой багаж заранее, сообщают avianews.

Чем это отличается от старых правил? Дело в том, что ранее сдавать багаж пассажиры чартеров имели возможность только непосредственно на стойке регистрации, которую открывали не ранее чем за два часа до вылета.

Теперь услуга будет доступна за 6 часов до вылета. Также пассажирам будут предоставлять с помощью киосков самостоятельно сдавать багаж. Киоски располагаются на 3-м этаже терминала D в левом крыле здания аэропорта Борисполь.

Также сдать багаж заранее смогут те пассажиры, которые прошли регистрацию на рейс. Это можно будет сделать в режиме онлайн за 24 часа непосредственно до вылета.

Сколько будет стоить перевозка багажа в МАУ? Те пассажиры, в цену билета которых не входит перевозка зарегистрированного на рейсе багажа, получат возможность взять с собой на борт самолета одну ручную кладь, которая должна весить до 7 килограмм и иметь размеры не более 55х40х20 сантиметров, а также верхнюю одежду и зонтик.

Фото: МАУ внедряет возможность сдачи багажа за 6 часов до вылета, а не за 2 часа, как было раньше (iev.aero)

Кроме того, если в цену билета входит перевозка зарегистрированного багажа, то тогда на борт самолета пассажир может взять вторую ручную кладь весом до 5 килограмм и размерами не более 40х30х10 сантиметров. Еще одну дополнительную единицу ручной клади весом до 5 килограмм и размерами не более 40х30х10 сантиметров пассажиры смогут докупить за 15 евро.

В то же время максимальный размер багажа составляет 158 сантиметров (высота плюс ширина и плюс длина), вес — 23 килограмма для пассажиров эконом-класса и премиум-эконом-класса, также - 32 килограмма для пассажиров бизнес-класса.

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