Меньше денег: Нацбанк готовит украинцам неприятный сюрприз (документ)

Регулятор готов выслушать реакцию украинцев

Кроме проблем с выдачей наличных в банкоматах, украинцев ждет новый сюрприз с "живыми" деньгами. Национальный банк принял решение о снижении лимита расчета наличными компаний с гражданими в три раза - с 50 тысяч до 15 тысяч гривен в день. При этом предельная сумма, которую физические лица смогут передать субъектам хозяйствования "налом" останется прежней - до 50 тысяч включительно. Соответствующий проект постановления регулятор опубликовал на своем сайте 27 февраля.

Изменения могут вступить в силу уже в апреле.

Отмечается, что НБУ таким образом хочет сузить сферу использования наличных, уменьшить тенизацию экономики, содействовать развитию безналичного сегмента и обеспечить "стабильность поступления наличности в банковской системе".

Добавим, что в проекте также указаны требование к юридическим лицам предоставлять банкирам по их требованию необходимый перечень документов, которые подтверждают целевое использование снятых для расчета с гражданами "живых" денег.

Относительно безналичных операций никаких ограничений не вводят.

В НБУ предложили общественности обсудить такую "войну" с наличкой.

Замечания и предложения к проекту постановления правления регулятора "Об утверждении изменений к положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине" будут приниматься до 27 марта. Электронная почта - 22SPRA@U1H0, Oksana.Fedirko@bank.gov.ua.

Фото: bank.gov.ua

Нужно сказать, что новшества могут принести украинцам определенные неудобства. Например, открытие счета при получениях кредита или переводе денег, а также при возврате дорогостоящего товара назад в магазины.

Как сообщалось ранее, Нацбанк в январе сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых и сообщили, что могут вернуться к вопросу снижения учетной ставки в 2019 году.

Напомним, что НБУ выпустил в обращение банкноту номиналом 500 гривен образца 2015 года с подписью главы НБУ Якова Смолия.

Такжже мы писали о том, что ПриватБанк довольно оригинальным способом призвал украинцев оформлять платежные карты, напомнив историю об наркобароне Пабло Эскобаре, который тратил баснословные деньги на резинки для банкнот.