Місячний посівний календар на жовтень 2024: що й коли саджати і сіяти на городі

Гармонійний розподіл робочих справ на вашій ділянці стане можливим завдяки посівному місячному календарю на жовтень 2024 року. Цей календар не лише підкаже вам найбільш вдалий час для висадження рослин, а й повідомить про дні, коли краще утриматися від активних дій на вашій землі.

РБК-Україна (проект Styler) розглядає сприятливість кожної дати у жовтні для робіт на городі згідно з місячним календарю.

1-3 жовтня: молодик

У ці дні місяць перебуває в молодика, і рослини стають більш вразливими. Тому краще не займатися жодними роботами на ділянці, щоб не завдати шкоди вашим зеленим насадженням.

4-5 жовтня: час для квітів

Ці дні ідеально підходять для посадки під зиму таких квітів, як троянди, гортензії, півонії та інші. Це також вдалий час для проведення санітарної обрізки, мульчування, укриття рослин на зимовий період і пересадки.

Корисно буде також прибрати ділянку, розпушити грядки, посадити живці та підготувати компост. Однак варто уникати внесення добрив по листю.

6-8 жовтня: посадка дерев та ягід

Цей період підходить для висадження молодих плодових дерев та ягідних чагарників. Можна також посіяти зелені та озимі овочі на відкритій ділянці, а також капусту, перець і бобові в теплиці.

Це гарний час для пересадки рослин, внесення добрив та боротьби зі шкідниками і бур'янами. Водночас не рекомендується обрізати рослини або стригти газон.

9-12 жовтня: збір врожаю

Цей проміжок часу присвячений збору врожаю пізніх овочів, фруктів і ягід, а також засушуванню плодів і приготуванню консервацій. Ви можете зайнятися живцюванням, щепленням та пересадкою квітів з клумби в горщики.

Це також хороші дати для посіву рослин із в'юнкими стеблами, таких як іпомея, виноград і плетиста троянда. У цей час також можна висаджувати овочі в теплиці, але рясні поливи слід уникати.

13-15 жовтня: збір посадкового матеріалу

Цей період не найкращий для посадок, але він ідеально підходить для збору насіння та цибулин рослин, які будуть використані наступного року. Корисно провести прибирання на ділянці, перекопати і розпушити ґрунт, а також внести гній.

Не забувайте про мульчування грядок і укриття рослин від морозів. У ці дні також можна займатися щепленням і обрізанням крони дерев.

Календар допомагає зробити розумний графік робіт на городі (фото: Freepik.com)

16-18 жовтня: дні повного місяця

У цей час місячний календар рекомендує уникати будь-якої роботи на ділянці, щоб не зашкодити вашим рослинам.

19-21 жовтня: обробка ґрунту

Ці дні відзначаються розпушуванням і перекопуванням ґрунту, а також прибиранням бур'янів і опалого листя. Також слід посіяти озимі культури. Внесіть компост і гній у ґрунт, зберіть цибулини та насіння рослин.

Цей час також підходить для боротьби з бур'янами та хворобами. Однак не рекомендується обрізати і прищипувати дерева, адже рани будуть загоюватися довго.

22-23 жовтня: ідеальний час для посадок

Ці дні вважаються найкращими для посіву будь-яких культур. Усі висаджені рослини добре приживуться і дадуть щедрий урожай. Можна вносити добрива, використовувати отрутохімікати на ділянці та мульчувати грядки. Однак варто уникати пересадки рослин і пошкодження коріння.

24-26 жовтня: посадка швидкорослих культур

У ці дні можна займатися посадкою швидкорослих рослин - зелені, прянощів, салатів. Для інших посадок цей період є невдалим. Рекомендується також збір пізнього врожаю плодів, проведення санітарної обрізки дерев і кущів, а також стрижка газону.

Можна вносити добрива на ділянку, але зібрані плоди не варто зберігати надовго, адже вони швидко псуються.

27-29 жовтня: посадка кімнатних рослин

Ці дні є вдалими для посіву кімнатних і тепличних рослин. Також рекомендується садити молоді дерева та чагарники. Не забувайте про перекопування ґрунту, видалення бур'янів і порослі, а також обробку ділянки від шкідників. Можна укрити квіти та овочеві грядки для захисту на зимовий період.

30-31 жовтня: підготовка до зими

Ці дні присвячені прибиранню ділянки, утилізації рослинних залишків, приготуванню компосту та перекопуванню ґрунту. Ви можете ділити багаторічні рослини та заготовляти живці.

Корисно обробити сад від шкідників, провести побілку та санітарну обрізку дерев. У ці дні не рекомендується садити квіти та озимі культури, використовувати органічні добрива, а також замочувати насіння.