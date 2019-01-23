Могла бы родить больше: в Ровенской области женщина родила 19-го ребенка

Коллаж РБК-Украина

Женщина рассказала о бытовых сложностях, с которыми сталкивается ежедневно

В Ровенской области 45-летняя Светлана Ковалевич родила 19-го ребенка - она стала самой многодетной мамой области. Рассказ матери-героини о бытовых сложностях и планах на будущее опубликовало издание "Факты".

Новорожденного малыша назвали Назаром, он родился довольно крупным - его вес составил 3 килограмма 900 граммов, рост - 62 сантиметра.

Самому старшему сыну женщины 27 лет, его она родила, когда ей было 18. Светлана утверждает, что между ее детьми нет ни ревности, ни зависти - они во всем помогают друг другу. Даже самая младшая, полуторагодовалая дочка с нетерпением ждала появления на свет братика и рвется помогать его нянчить.

Светлана Ковалевич

У Светланы и ее мужа Петра в семье 11 девочек и 8 мальчиков. Она говорит, что хотела много детей, но никогда не представляла, что их будет столько. И она, и ее муж воспитывались в многодетных семьях.

Теперь, когда женщине уже 45, она говорит, что становится сложнее и вынашивать, и ухаживать за ребенком и остальными детьми.

"Можно сказать, что беременность - для меня дело привычное. Хотя, конечно, выносить первого ребенка в 18 лет и 19-го в 44 года (я родила Назара за несколько дней до 45-летия) - две большие разницы. Мне уже тяжело, я быстрее устаю", - рассказывает многодетная мама.

У матери ее мужа, родившей 15 детей, уже 98 внуков. А у четверых старших детей Светланы тоже есть дети - женщина является бабушкой 13 внуков.

Женщина рассказывает, что могла родить еще больше детей - ведь за эти годы были и неудачные беременности - три раза замирал плод, дважды во время родов открывалось кровотечение.

Семья Ковалевич

Старшие девочки помогают по хозяйству - у семьи корова, свинья, куры. Они живут за счет хозяйства. Летом муж и старшие дети занимаются сезонными работами - собирают ягоды на продажу.

Светлана рассказывает о том, что готовить приходится постоянно и в очень больших объемах. На обед она варит ведро борща или супа, который съедают за день. На зиму всегда заготавливают не менее 300 банок консервации и 70 мешков с картошкой.

Супруги не исключают и появление на свет двадцатого ребенка. Говорят, что не могут загадывать, но "как Бог даст". Хотя здоровье уже не то.

Светлана говорит, что после сюжетов на телевидении о нашей семье ее стали узнавать не только в роддоме, куда она наведывается ежегодно, но и на улице.

К слову, женщина, избившая ребенка в Запорожском ТЦ, оказалась известным блогером, дававшим советы о воспитании детей.

Напомним, во Львовской области оригинально сообщают о рождении детей - о появлении маленьких жителей города извещают фанфары с башни городской ратуши.

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