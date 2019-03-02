Морги переполнены: оккупанты несут колоссальные потери на Донбассе

Оккупанты выдают тела боевиков родственникам, чтобы скрыть потери

В попытках скрыть свои потери на Донбассе, оккупанты решили выдавать тела боевиков родственникам. Так делают в Новоазовске, однако в сутки проводится не более двух таких выдач. Об этом информируют Факты.

Таким странным образом российско-оккупационные войска пытаются создать иллюзию единичных, а не массовых смертей.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан озвучил данные, что в Новоазовске в больничном морге лежат около десяти еще не выданных тел боевиков так называемого "9-го полка" террористической "ДНР".

"Проводят выдачу тел по два за сутки. Потерь "нет", но новоприбывшие в бесславную "двухсотую бригаду" есть", - рассказал офицер.

Как сообщалось, ранее известный журналист и блогер Денис Казанский рассказал, что в Донецке катастрофически разрушаются цеха и весь регион приходит в страшный упадок.

Также мы писали о том, что недавно в сеть слили личные данные боевиков из террористической группировки "ДНР", которые предали Украину и примкнули к бандформированию на Донбассе. Всего в списках 73 "спецназовца" боевиков.

Напомним, в сети показали видео, как в Донецкой области в городе Шахтерск в жилом квартале летом 2014 года боевики террористической группировки "ДНР" ведут огонь из минометов, установленных на транспорте.