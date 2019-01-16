Морозы и снегопады: синоптики сообщили об ухудшении погоды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По всей территории страны будет облачно и пасмурно

В среду, 16 января, в Украине будет облачная с прояснениями погода, на большей части нашей страны пройдет небольшой снег, на западе - снег и мокрый снег, а когда столбики термометра поднимутся выше нуля - снег превратится в дождь. Синоптики прогнозируют похолодание на востоке и юге Украины. Об этом сообщил ресурс "Gismeteo".

В некоторых областях Украины ожидается сильный снег. В частности, "накроет" Тернопольскую, Хмельницкую, Винницкую, Донецкую и Луганскую области - здесь осадки ожидаются ночью и утром.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Относительно температуры воздуха, то она будет колебаться от плюсовой днем на западе до сильных холодов на севере.

Так, в западных областях ночью температура воздуха будет от -7 до -2 градусов, днем столбики термометров покажут от -1 до +3 градусов.

На севере и в центре прогнозируется от -10 до -5 градусов мороза, днем будет тоже холодно - от -4 до -2 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В восточной части ночью синоптики прогнозируют морозы - от -11 до -8, а днем температура будет в пределах от -5 до -2 градусов.

На юге страны ночью будет морозно - от -10 до -5 °С, днем потеплеет - температура воздуха составит от -2 до +2 градусов.

В Киеве 16 января ожидается пасмурная погода, вечером выпадет небольшой снег. Ночью столбики термометра покажут от -3 до -4 градусов мороза, днем будет от -4 до -1 градуса.

Видео: РБК-Украина

Кстати, недавно народный синоптик Наталья Диденко рассказала, которая погода ожидается на Крещение в Киеве.

Также мы рассказывали о традициях и обрядах, которых придерживаются украинцы на праздник Крещения Господня.

Недавно киевская власть сообщила, что 19 января станция метро "Гидропарк" в Киеве будет работать в летнем режиме.