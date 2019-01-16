Морози і снігопади: синоптики повідомили про погіршення погоди

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

По всій території країни буде хмарно і пасмурно

У середу, 16 січня, в Україні буде хмарна з проясненнями погода, на більшій частині нашої країни пройде невеликий сніг, на заході - сніг і мокрий сніг, а коли стовпчики термометра піднімуться вище нуля - сніг перетвориться на дощ. Синоптики прогнозують похолодання на сході і півдні України. Про це повідомив ресурс "Gismeteo".

У деяких областях України очікується сильний сніг. Зокрема, снігопадами накриє Тернопільську, Хмельницьку, Вінницьку, Донецьку і Луганську області - тут опади очікуються вночі та вранці.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Щодо температури повітря, то вона коливатиметься від плюсової вдень на заході до сильних морозів на півночі.

Так, у західних областях вночі температура повітря буде від -7 до -2 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від -1 до +3 градусів.

На півночі та в центрі прогнозується від -10 до -5 градусів морозу, вдень буде теж морозно - від -4 до -2 градусів.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У східній частині вночі синоптики прогнозують морози - від -11 до -8, а вдень температура буде в межах від -5 до -2 градусів.

На півдні країни вночі буде теж морозно - від -10 до -5 °С, вдень потеплішає - температура повітря становитиме від -2 до +2 градусів.

У Києві 16 січня очікується похмура погода, ввечері випаде невеликий сніг. Вночі стовпчики термометра покажуть від -3 до -4 градусів морозу, вдень буде від -4 до -1 градуса.

Відео: РБК-Україна

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