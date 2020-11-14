Накопительная пенсия: украинцев огорчили размером второй выплаты

Пенсии в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Накопительную пенсию в Украине хотят ввести с 2021 года

Размер второй пенсии в Украине после старта инициативы правительства о накопительной системе выплат для пенсионеров составит со средней зарплаты от силы около 400 гривен.

По словам старшего научного сотрудника Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко, чтобы получать пенсию 20 лет, нужно откладывать в два раза дольше. Об этом передает "Обозреватель".

Только тогда можно рассчитывать на вторую выплату в размере 800 гривен.

Как отметила специалист, "речь о достойной пенсии вообще не идет".

В проекте закона о накопительной пенсии говорится, что откладывать должны будут все работающие граждане до достижения определенного возраста, причем до сих пор обсуждается, до какого именно.

Согласно задумке, с каждой заработной платы будут изымать 4% - их уже сейчас забирают с зарплат с налогов и взносов.

Эксперт также обратила внимание, что новшество способно привести к увеличению дефицита бюджета Пенсионного фонда (2% зарплаты заберут из соцвзноса) и снижению поступлений в госбюджет и бюджеты населенных пунктов (2% возьмут с подоходного налога).

Напомним, что с 2021 года в Украине хотят ввести две параллельные накопительные пенсионные системы. Одна - для всех потенциальных пенсионеров, вторая - для тех, кто имеет право на льготную пенсию.

Также мы писали о том, что некоторых пенсионеров оставят без дополнительных выплат.