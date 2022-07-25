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Налетят дожди и немного припечет: где погода может сильно ухудшиться

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Понедельник 25 июля 2022 19:45
Налетят дожди и немного припечет: где погода может сильно ухудшиться Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие сутки может ухудшиться в нескольких областях. Часть страны накроет жарой, а часть начнет заливать дождями.

Какая погода ждет украинцев завтра - читайте в материале ниже.

Синоптик Наталка Диденко предупредила, что сильная жара во вторник вернется в западные области Украины. Припекать также будет и на юге страны.

"26 июля ожидается на протяжении дня +29 +32 градуса, самым жарки полюсом окажется Закарпатье, +32 +35 градусов! Жарко будет также завтра в Одесской и Николаевской областях, +29 +32 градуса", - сообщила синоптик.

Она отметила, что в западной части в среду жара снова отступит и станет прохладнее. В остальных областях Украины завтра будет комфортная температура воздуха, от +25 до +29 градусов.

Немного прохладнее будет в Харьковской и Сумской областях - от +22 до +26 градусов.

Где пройдут дожди

Диденко сообщает, что дожди во вторник ожидаются в восточной части Украины и в Полтавской области.

А вечером дожди накроют Львовскую, Ровенскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую области, а также Волынь и Закарпатье.

Погода в Киеве

В Киеве 26 июля ожидается почти идеальная синоптическая ситуация. По прогнозу синоптика, в столице будет светить солнце, осадки не прогнозируются, ветер умеренный, а воздух максимально прогреется до +26 +27 градусов.

Налетят дожди и немного припечет: где погода может сильно ухудшиться

Карта погоды в Украине на вторник, 26 июля

А что будет с погодой дальше

"На неделе жара будет преобладать в южной части, что - логично для этого сезона. На остальной территории Украины будет тепло или умеренно жарко. Дожди будем ловить вместе - в зависимости от атмосферных колебаний", - рассказала Диденко.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в среду западные области накроет грозами, и температура снизится до +24 +27 градусов.

На остальной территории страны будет сухо и солнечно. На севере от +25 до +27 градусов, в центре до +29 градусов.

В южной части и на востоке воздух прогреется до +30 +31 градуса.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что синоптики обновили прогноз погоды до конца июля.

А также мы писали о том, какая погода будет в Украине в начале августа.

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