Налетять дощі і трохи припече: де погода може сильно погіршитися

Погода в Україні найближчої доби може погіршитися в декількох областях. Частина країни накриє спекою, а частина почне заливати дощами.

Яка погода чекає українців завтра - читайте в матеріалі нижче.

Синоптик Наталка Діденко попередила, що сильна спека у вівторок повернеться в західні області України. Припікати також буде і на півдні країни.

"26 липня очікується протягом дня +29 +32 градуси, самим жарким полюсом виявиться Закарпаття, +32 +35 градусів! Спекотно буде також завтра в Одеській і Миколаївській областях, +29 +32 градуси", - повідомила синоптик.

Вона зазначила, що в західній частині в середу спека знову відступить і стане прохолодніше. В інших областях України завтра буде комфортна температура повітря, від + 25 до + 29 градусів.

Трохи прохолодніше буде в Харківській і Сумській областях - від +22 до +26 градусів.

Де пройдуть дощі

Діденко повідомляє, що дощі у вівторок очікуються в східній частині України й в Полтавській області.

А ввечері дощі накриють Львівську, Рівненську, Івано-Франківську, Чернівецьку області, а також Волинь і Закарпаття.

Погода в Києві

У Києві 26 липня очікується майже ідеальна синоптична ситуація. За прогнозом синоптика, у столиці світитиме сонце, опади не прогнозуються, вітер Помірний, а повітря максимально прогріється до +26 +27 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 26 липня

А що буде з погодою далі

"На тижні спека переважатиме в південній частині, що - логічно для цього сезону. На решті території України буде тепло або помірно жарко. Дощі будемо ловити разом - в залежності від атмосферних коливань", - розповіла Діденко.

За прогнозами Українського гідрометцентру, у середу західні області накриє грозами, і температура знизиться до + 24 + 27 градусів.

На решті території країни буде сухо і сонячно. На півночі від + 25 до +27 градусів, в центрі до + 29 градусів.

У південній частині та на сході повітря прогріється до + 30 + 31 градуса.