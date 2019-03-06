Наворовала на миллион: Укрпочта вляпалась в новый скандал

Укрпочта попала в новый скандал (коллаж РБК-Украина)

Укрпочта осталась без рабочего оборудования

Укрпочта, недавно попавшая в языковой скандал, снова угодила в неприятности. В этот раз из-за преступной деятельности одной из сотрудниц компания лишилась более миллиона гривен, сообщают в прокуратуре.

Известно, что инцидент произошел в одном из отделений Закарпатской области. Женщина, работающая в компании, сдавала в ломбард рабочие компьютеры.

В ходе расследования установлено, что 44-летняя жительница Ужгорода в период с марта по ноябрь 2018 года сдала в ломбард обласного центра компьютерное оборудование. Всего ей удалось провернуть 36 таких "операций", из-за чего предприятие лишилось более миллиона гривен.

В суд направили обвинительный акт. Теперь женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы от трех до восьми лет.

К слову, ранее Укрпочта также попала в языковой скандал, из-за чего потерпевшему даже пришлось вызывать полицию.

Также сообщалось, что в течение марта-мая Укрпочта будет доставлять монетизированные субсидии наличными деньгами.